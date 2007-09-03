اعتماد ملی طرح ساماندهی صیانت از آراء 3500 صندوق انتخاباتی درتهران را تصویب کرد

اسماعیل گرامی‌مقدم ، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با مهر اظهارداشت: اولین جلسه کمیته صیانت از آراء که با حضور 20 نفر از مجریان سابق انتخابات در محل حزب اعتماد ملی برگزار شد که حاصل ابن نشست چهار دستور بود که با توجه به آن تعیین هیات رییسه این کمیته، معرفی افراد، ارائه‌ی طرح توسط مسوول کمیته وپرسش و پاسخ از جمله وظایفی است که به اعضاء محول می شود.

وی مسائل اتفاق افتاده در انتخابات شوراها را اصلی ترین دلیل شکل گرفتن کمیته صیانت ازآراء درحزب اعتماد ملی عنوان کرد و افزود:‌ هشت ماه پیش نمایندگان مجلس از وزیر کشور درخواست کرده بودند که مکان دقیق م مشخصات تمامی 3500 صندوق اخذ رای را اعلام کند که تا کنون متاسفانه هیچ گونه پاسخی به ین درخواست از سوی وی داده نشده است.

مسئول کمیته صیانت از آراء حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه اطلاعی از ظرفیت صندوق‌ها در انتخابات شوراها نداشتند، تصریح کرد: بنا به این رویکرد ضرورت حضور در شعب اخذ رای در ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی مورد توجه و تاکید قرار گرفت که در این دوره از انتخابات مقدمات آن با تشکیل کمیته صیانت از آراء فراهم آمده است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های قانون انتخابات نهایت بهره را درجهت سلامت انتخابات گرفت، خاطرنشان کرد: قانون انتخابات بر حضور نمایندگان، نامزدها و گروه‌ها و احزاب در کلان‌شهرها در پای صنوق های رای تاکید کرده و هیچ منعی در این خصوص برای نامزدها قائل نشده است.

سخنگوی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: با توجه به اینکه اصلاح طلبان حضوری در صحنه اخذ رای ندارند، یعنی نه ناظر هستند و نه عامل و مجری انتخابات؛ لذا بهترین کار ایجاد این کمیته برای نظارت دقیق بر انتخابات و سلامت آن است.

وی با بیان اینکه چارت سازماندهی افرادمورد نظر حزب اعتماد ملی برای صیانت از آرای بیش از 3500 صندوق رای در تهران تصویب شده است گفت: نحوه‌ تقسیم بندی و سازماندهی این نیروها در جلسه‌ آینده کمیته صیانت از آراء مطرح خواهد شد.

گرامی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: هیات رئیسه کمیته صیانت از آراء حزب اعتماد ملی هفته‌ آینده انتخاب می شوند.