یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسولان عراقی اعلام کرده اند که روز جمعه راه ورود به حرمها در کربلا باز می شود و ورود برای زائران نیز آزاد خواهد شد .

وی ادامه داد: مشکلات داخلی و درگیریهای عراق باعث بسته شدن حرمین حضرت امام حسین و حضرت ابالفضل علیهما السلام شده است و هم اکنون نیز متولیان امر درحال پاکسازی کربلا هستند.

این منبع آگاه با اشاره به اینکه همچنان پیگیری برای دستگیری و سرکوب عوامل اغتشاش روزهای اخیر در کربلا ادامه داشته و مأمورین درحال جستجوی خانه به خانه هستند، تاکید کرد : در صورت احراز اطمینان از شرایط امنیتی مناسب برای زائران ایرانی ، اعزام زائران مجدداً آغاز خواهد شد.

گفتنی است ، بدلیل درگیریهای داخلی در کربلا از 5 روز گذشته درهای حرم امام حسین علیه السلام و حضرت ابالفضل علیه السلام به روی مشتاقان بسته شده، و اعزام زائران نیز به کربلا متوقف شده است .