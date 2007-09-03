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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

حرم سالار شهیدان جمعه به روی عاشقان آغوش می‌گشاید

حرم سالار شهیدان جمعه به روی عاشقان آغوش می‌گشاید

براساس اعلام مسئولان عراقی، روز جمعه هفته جاری ورودی حرم حضرت امام حسین و حضرت ابالفضل علیهماالسلام در کربلا به روی زائران گشوده می شود .

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسولان عراقی اعلام کرده اند که روز جمعه راه ورود به حرمها در کربلا باز می شود و ورود برای زائران نیز آزاد خواهد شد .

وی ادامه داد: مشکلات داخلی و درگیریهای عراق باعث بسته شدن حرمین حضرت امام حسین و حضرت ابالفضل علیهما السلام شده است و هم اکنون نیز متولیان امر درحال پاکسازی کربلا هستند.

این منبع آگاه با اشاره به اینکه همچنان پیگیری برای دستگیری و سرکوب عوامل اغتشاش روزهای اخیر در کربلا ادامه داشته و مأمورین درحال جستجوی خانه به خانه هستند، تاکید کرد : در صورت احراز اطمینان از شرایط امنیتی مناسب برای زائران ایرانی ، اعزام زائران مجدداً آغاز خواهد شد.

گفتنی است ، بدلیل درگیریهای داخلی در کربلا از 5 روز گذشته درهای حرم امام حسین علیه السلام و حضرت ابالفضل علیه السلام به روی مشتاقان بسته شده،  و اعزام زائران نیز به کربلا متوقف شده است .

کد مطلب 545294

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