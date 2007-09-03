۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

در دیدار احمدی نژاد عنوان شد:

کره شمالی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حمایت می‌کند

وزیر امور خارجه کره شمالی در دیدار با رئیس جمهور کشورمان از برنامه‌ها و مواضع تهران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای حمایت کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه اجلاس وزرای کشورهای عدم تعهد در تهران با " پاک اویی چون "وزیر امور خارجه کره شمالی دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کره شمالی، در این دیدار ضمن استقبال از روابط دو کشور اظهار داشت: ایران و کره شمالی با همکاری یکدیگر در مجامع جهانی از جمله سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد می توانند از حقوق ملت ها و دولت های مستقل دفاع کنند.

وی همچنین دراین دیدارضمن قدردانی ازمیهمان نوازی ملت و دولت ایران برای این اجلاس مهم، سلام رئیس جمهور و رئیس مجلس کشورش را به دکتر احمدی نژاد رساند.

این مقام کره شمالی، تاکید کرد: ما از مواضع جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای حمایت می کنیم.

وی نقش جمهوری اسلامی ایران در صلح و ثبات منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را مورد تاکید قرار داد و خواستار گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در عرصه های مختلف شد.

کد مطلب 545295

