به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه اجلاس وزرای کشورهای عدم تعهد در تهران با " پاک اویی چون "وزیر امور خارجه کره شمالی دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کره شمالی، در این دیدار ضمن استقبال از روابط دو کشور اظهار داشت: ایران و کره شمالی با همکاری یکدیگر در مجامع جهانی از جمله سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد می توانند از حقوق ملت ها و دولت های مستقل دفاع کنند.

وی همچنین دراین دیدارضمن قدردانی ازمیهمان نوازی ملت و دولت ایران برای این اجلاس مهم، سلام رئیس جمهور و رئیس مجلس کشورش را به دکتر احمدی نژاد رساند.

این مقام کره شمالی، تاکید کرد: ما از مواضع جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای حمایت می کنیم.

وی نقش جمهوری اسلامی ایران در صلح و ثبات منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را مورد تاکید قرار داد و خواستار گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در عرصه های مختلف شد.