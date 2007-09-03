دانشکده خبر دوره های روزنامه نگاری و زبان های خارجی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی - هنری کوثر آل طه، دانشکده خبر با همکاری این موسسه، کارگاه های آموزشی دوره های تخصصی روزنامه نگاری و زبان های خارجی را برگزار می کند.

این دوره های آموزشی که با شروع سال تحصیلی جدید در پاییز آغاز می شوند با حضور اساتید مجرب به پرورش نیروهای جدید در زمینه روزنامه نگاری و ترجمه می پردازد.

به گفته محمدرضا جابری معاون آموزشی موسسه کوثر آل طه، این طرح از جمله طرح های بلندمدت موسسه کوثر آل طه است که در بازه زمانی یک ساله به متقاضیان پاسخ داده و دانش پژوهان در صورت موفقیت در این دوره می توانند در دوره های پیشرفته این کلاس ها شرکت کنند.

تهیه و تنظیم خبر، مصاحبه، روزنامه نگاری الکترونیکی، گزارش، ویراستاری، فن بیان و گویندگی، خلاصه و یادداشت نویسی، صفحه آرایی و عکاسی از جمله آموزش های مربوط به دوره روزنامه نگاری و گذراندن دوره عمومی زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی، ایتالیایی و دوره های تخصصی فن و ترجمه، ترجمه انگلیسی به فارسی، ترجمه فارسی به انگلیسی، واژه شناسی خبری، قوانین بین المللی رسانه ها و ترجمه اخبار از جمله موارد مربوط به آموزش زبان های خارجی است.

شرکت در این دوره برای روزنامه نگارانی که دارای معرفی نامه از سوی نشریات و یا سایت های معتبر باشند همراه با تسهیلات ویژه صورت خواهد پذیرفت.

بنا بر این گزارش متقاضیان برای ثبت نام در این کلاس ها از روز دوشنبه 12 شهریور می توانند به دانشکده خبر واقع در خیابان شریعنی، 4 راه قصر، ابتدای خیابان بهشتی مراجعه کنند.