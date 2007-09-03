۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۵۶

اپک خواستار عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی است

سفیر روسیه در سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام موسوم به "اپک" اعلام کرد که این سازمان خواهان عضویت مسکو در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، "واسیلی دابروولسکی" در پایان دیدار مقامهای ارشد کشورهای این سازمان در جمع خبرنگاران گفت که استرالیا و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام از الحاق هر چه سریعتر روسیه به سازمان تجارت جهانی حمایت می کنند.

دابروولسکی ضمن ابراز امیدواری به الحاق هر چه سریع تر روسیه به سازمان تجارت جهانی از استرالیا و دیگر اعضای سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام به سبب حمایتشان از عضویت روسیه به این سازمان قدردانی کرد.

وی اظهار امیدواری نمود که موضع اپک درباره الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی در یکی از اسناد پایانی نشست این سازمان در سیدنی استرالیا منعکس شود.

اپک یک سازمان اقتصادی است که از سوی برخی کشورهای آسیایی و حاشیه اقیانوس آرام به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است، نشست سران این سازمان هر سال یکبار برگزار می شود که این نشست امسال در روزهای پنجشنبه و جمعه در سیدنی استرالیا برگزار خواهد شد. 

