اولین ژن مهم عامل ارتفاع قد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسوسیوم بین المللی محققان دانشگاه آکسفورد و موسسه تکنولوژی ماساچوست با تجزیه DNA حدود 24 هزار نفر ژنی را کشف کردند که براساس نسخه های مختلفی که بیان می کند می تواند درمیزان بلندی قد کودکان و بزرگسالان نقش اساسی داشته باشد.

نتایج این کشف که در تازه ترین شماره مجله علمی "نیچر ژنتیک" منتشر شده است، نشان می دهد این ژن که Hmga2 نام دارد، خود به تنهایی دارای نسخه های زیادی است که براساس نوع بیانی که دارند مسئول بلندی قد می شوند.

برای مثال یکی از نسخه های این ژن می تواند 40 میلیمتر بر ارتفاع قد بیفزاید.

بررسی درخصوص ژن های بلندی قد مدت زمانی است که آغاز شده است و نتایج این کشف می تواند در آینده راه تحقیق ژن های مشابه دیگر را برای رسیدن به پایه های ژنتیکی موقعیت فیزیکی پیچیده ای چون قد بگشاید.

بررسی هایی که تاکنون روی افراد دوقلو انجام شده است، نشان می دهد که در 90 درصد موارد ارتفاع قد به عملکرد ژن های متعدد و پیچیده ای وابسته است.