مجموعه مقالات و یادداشت های جان آپدایک منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، "جان آپدایک" - برنده جایزه پولیتز - که ماه گذشته رمان "تروریست" را روانه بازار کتاب کرد به زودی مجموعه نقدها و مقلات خود را در قالب کتاب "ملاحظات درخور؛ مقالات و نقدها" منتشر می کند.

او در این کتاب عقاید خود را در مورد هنر، ادبیات و نقد منعکس می کند و به نقد آثار نویسندگان بزرگی چون ارنست همینگوی، فیلیپ لارکین و... می پردازد و نظر خود را در مورد برخی موضوعات اخلاقی مانند لعن و نفرین، دیوانگی، خلسه و ذن بیان می کند.

این کتاب در 736 صفحه از سوی انتشارات "ناپف" در تاریخ 23 اکتبر منتشر می شود.

جان آپدایک سال آینده رمان جدیدی با عنوان "مار آناکوندا" را منتشر خواهد کرد. برخی داستان های کوتاه او در نشریات ادبی ایران نیز به چاپ رسیده است.