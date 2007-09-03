بودائیان تبت به دخالت چین در انتخاب روحانی اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طی قرون متمادی از ابتدای ظهور آئین بودیسم جستجو برای یافتن تناسخ لاماها از جمله دالایی لاما رهبر معنوی بوائیان تبت توسط راهبان تبتی برگزیده صورت می گرفت، اما فرقه تازه ای از بودیسم که در چین مستقر است به تازگی اعلام کرده تمام انواع تناسخ روحانیون بودیست باید به تصویب دولت چین برسد چرا که این امر از نفوذ خارج از کشور در انتخاب این فرآیند جلوگیری می کند.

درشهر دارمسالا، مقر دالایی لاما که پس از اشغال نظامی تبت توسط نیروهای کمونیست چین به دنبال یک قیام ناموفق در سال 1959 به هندوستان گریخت و در این شهر ساکن شد، دولت معزول شده تبت این قوانین جدید را تقبیح کرد.

وزیر دین و فرهنگ دولت معزول شده تبت گفت: به رسمیت شناختن تناسخ لاماها امری است که نه انتصابی و نه انتخابی محسوب می شود.

دولت کمونیست چین به شدت به دنبال کنترل بودیسم تبتی است که بر زندگی مدنی، دینی، فرهنگی و سیاسی تبتی ها تأثیر گذاشته است.

تناسخ لاماها اغلب جوامع دینی را هدایت کرده و آموزش راهبان را تحت نظارت خود قرار می دهد و نفوذ بسیاری در زندگی دینی تبت دارد، اما چین مصرانه اظهار داشته است که تنها دولت می تواند تناسخ روحانیون برجسته را چون دالایی لاما و پنچن لاما را برعهده گیرد.

دالایی لاما در سال 1995 پسر شش ساله ای را به عنوان یازدهمین پنچن لامای تبت که پس از دالایی لاما دومین مقام حائز اهمیت در سلسله مراتب بودیسم تبتی محسوب می شود انتخاب کرد، اما مدت اندکی پس از آن پنچن لاما و خانواده وی مفقود شدند. از سوی دیگر دولت چین خود پسری را به عنوان پنچن لامای یازدهم معرفی کرد.