بازیکن 90 دقیقه ای نیستم / قضاوت در مورد عملکردم زود است

مجتبی جباری با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : زمانی می شود در خصوص عملکرد مجتبی جباری اظهارنظر کرد که به اوج آمادگی جسمانی رسیده باشد. من در حال حاضر تنها بازی می کنم که در شرایط مسابقه قرار بگیرم و آمادگی بدنی ام بیشتر شود. خیلی زود است که بخواهیم در مورد تاثیرگذاریم برای تیم استقلال حرف بزنیم.

وی ادامه داد: زمان آماده سازی پیش فصل که تیم دوران بدنسازی را پشت سر می گذاشت من درگیر تمرینات ویژه برای بهبودی زانویم بودم و فرصت بدنسازی نداشتم. امروز که لیگ آغاز شده باید از نظر بدنی خود را به اوج آمادگی برسانم و از سوی دیگر در سیستم تیم با بازیکنان هماهنگ شوم.

هافبک تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه ظرف دو تا سه هفته آینده توانایی همراهی تیمش را بازخواهد یافت، افزود: من فعلا بازیکن 90 دقیقه ای نیستم. بازی کردنم تنها به خاطر حضور کنار دیگر بازیکنان و رسیدن به آمادگی بدنی است. با این شرایط کار بیهوده ای است اگر قرار باشد عملکردم در دو مسابقه ای که به میدان رفتم ارزیابی شود.

جباری با تاکید بر این نکته که از عملکرد خود در بازی های اخیر استقلال چندان راضی نیست، خاطرنشان ساخت: پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت و رسیدن به شرایط بازی خیلی دشوار است. من این دوران را پشت سرگذاشتم و پس از یک فصل دوری دوباره به لیگ برتر بازگشته ام. بازیکنی که یک فصل از مسابقات دور باشد زمان می برد تا مجددا توانایی گذشته خود را بازیابد.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم فوتبال استقلال در بازی های فصل جاری لیگ برتر، گفت: کار تیمی ما در سه دیدار اخیر خوب بوده است. شاید تنها نقطه ضعف ما نتیجه گیری باشد که می توان آن را با هوشیاری بیشتر در بازی های آینده به نقطه قوت تبدیل کرد.

هافبک تیم فوتبال استقلال با اشاره به پتانسیل بالای این تیم گفت: تیم ما تغییرات زیادی داشته است. بازیکنان هنوز آنطور که باید و شاید به هماهنگی لازم با یکدیگر نرسیده اند که همین مسئله باعث بی نظمی در بعضی حرکات تیم شده است، البته این مشکل کم کم برطرف می شود و با نیرو و انگیزه ای که در جوانان تیم دیده می شود در آینده نتایجی به مراتب بهتر کسب خواهیم کرد.