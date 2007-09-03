حذف شورایاری ها خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی صبح امروز در یک نشست خبری که در محل شورای شهر برگزار شد در جمع خبرنگاران از برگزاری همایش دبیران شورایاری 371 محله تهران در روز پنجشنبه 15 شهریور ماه خبرداد.

وی به نقش شورایاریها در حل مشکلات شهری اشاره کرد و افزود: در لایحه اصلاحیه قانون شوراها که در مجلس بررسی شده به حذف شورایاریها اشاره شده که در این زمینه توقع همکاری و نگاه بهتری را از دولت و مجلس نسبت به شورایاریها داشته ایم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: شورایاریها یک مجموعه بروکراتیک اداری نیستند بلکه گنجینه های پنهان مدیریت شهری هستند که از دل مردم می جوشند و رابط بسیار قابل اعتماد دستگاههای اجرایی ومردم شهر هستند.

وی رویه پیش گرفته شده در این باره را توسط دولت و مجلس به نفع شورا و شورایاریها ندانست و افزود: آنچه در مورد شورایاریها مهم است بستر سازی جهت فعالیت در شهرداری است و معتقدیم تحقق مدیریت واحد شهری با کمک شورایاریها امکان پذیر خواهد بود و به طور حتم حذف آنها به مصلحت نظام نیست.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت واحد شهری در تهران محقق نشده و باید از 23 فعالیت در نظر گرفته شده برای مدیریت واحد شهر 5 فعالیت تاکنون واگذار می شد که در صورت واگذاری و وجود ظرفیت پذیرش از جانب شهرداری می توانستیم شاهد حل بسیاری از مشکلات شهر تهران باشیم.

وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده با در نظر گرفتن نگاه شورایاریها، بزرگترین مشکلات محله ، روشنایی معابر ، کمبود کتابخانه و آسفالت خیابانها عنوان شده که حل برخی از این مشکلات در حال حاضر فقط در حوزه وظایف و مسئولیتهای شهرداری نیست.

رئیس ستاد شورایایها یاد آور شد: با گفتگو می توان برخی از مخالفت ها را با شورایاری بر طرف کنیم ، چرا که ظرفیت های مدیریتی شورایاریها را برای مدیریت شهری و حتی نظام مدیریت امروز کشور لازم و موثر می دانیم .

وی افزود: با برگزاری همایش شورایاریها ، شناخت بیشتری از ظرفیت ها، چالش ها و توانایی شورایاریها حاصل می شود و می تواند جهت حل مشکلات شهرها بیش از پیش موثر باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران یاد آور شد: در حال فراهم نمودن شرایط حضور دبیران شورایاریهای مناطق در جلسات شورا هستیم که در جلسات آتی این شورا به تصویب اعضا خواهد رسید.

مسجد جامعی افزود: بر طبق قانون ، دوره فعلی شورایاریها تا 28 اردیبهشت 87 به فعالیت خود ادامه می دهند و پس از این تاریخ هم با توجه به اختیارات شورا در صدد افزایش دوره فعالیت شورایاریها خواهیم بود.

رئیس ستاد شورایاریها همچنین در مورد نگرانی از فعالیت سیاسی شورایاران در زمان انتخابات تصریح کرد: انتخابات همه بحثها را تحت تاثیر قرار می دهد اما با درنظر گرفتن کمیته انضباطی تخلفات احتمالی شورایارها بررسی خواهد شد.