قطبی رابرت ساها را تایید نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئله شب گذشته (یکشنبه) و پس از تمرینات عصر دیروز تیم پرسپولیس رسماً به مدیر برنامه های روبرت ساها اعلام شد.

رابرت ساها بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس که برای مذاکره با باشگاه و تمدید قرارداد با این تیم به ایران آمده بود در تمرینات روزهای اخیر حضور یافت و نتوانست نظر افشین قطبی را برای حضور در این تیم جلب کند.

تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر برای تقویت پست های فوروارد و دفاع چپ به دنبال گزینه های مناسب است.

لیت سینکی همچنان نیز در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت می کند تا در صورت جلب رضایت کادر فنی و توافق با مدیریت باشگاه ، قرارداد خود رامنعقد کند.