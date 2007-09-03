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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

قطبی رابرت ساها را تایید نکرد

قطبی رابرت ساها را تایید نکرد

رابرت ساها مدافع فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس پس از شرکت در چند جلسه از تمرینات این تیم مورد تأیید افشین قطبی قرار نگرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئله شب گذشته (یکشنبه) و پس از تمرینات عصر دیروز تیم پرسپولیس رسماً به مدیر برنامه های روبرت ساها اعلام شد.

رابرت ساها بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس که برای مذاکره با باشگاه و تمدید قرارداد با این تیم به ایران آمده بود در تمرینات روزهای اخیر حضور یافت و نتوانست نظر افشین قطبی را برای حضور در این تیم جلب کند.

تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر برای تقویت پست های فوروارد و دفاع چپ به دنبال گزینه های مناسب است.

لیت سینکی همچنان نیز در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت می کند تا در صورت جلب رضایت کادر فنی و توافق با مدیریت باشگاه ،  قرارداد خود رامنعقد کند.

کد مطلب 545313

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