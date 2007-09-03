نظام بانکی ایران در روابط خود با رقبای جهانی بازنگری کند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاوندیان صبح امروز در همایش خدمات بانکی و صادرات در تهران با تاکید بر اینکه بانک‌ها و صادرکنندگان را نباید دو بخش مجزا در نظر گرفت این سئوالات را مطرح کرد که میزان صادرات خدمات بانکی کشور و میزان حضور آنها به عنوان بنگاه های اقتصادی در بازار جهانی خدمات بانکی چقدر است؟

وی با بیان اینکه تا زمانی که بانک ها صادر کننده بودن را تجربه نکنند شاید نتوانند به صادرکنندگان خدمات عرضه نمایند ، افزود : به عبارت دیگر باید این سئوال را مطرح کرد که لازمه های حضور و توسعه حضور موسسات خدمات مالی و بانکی کشور در بازارهای جهانی چیست .

نهاوندیان با تاکید بر اینکه هر یک درصد رشد در تجارت کالا باعث چند برابر شدن خدمات غیر بانکی می شود ، افزود : از آثار قطعی جهانی شدن در اقتصاد رشد چند برابری تقاضا برای خدمات است .

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با طرح این سئوالات که ایران در بازار رو به گسترش در کجا قرار دارد ؟ آیا بانک های ایرانی در بازارهای جهانی حضور شایسته دارند یا خیر ؟ گفت : طی 5 سال گذشته و در برنامه چهارم توسعه تکالیفی برای حضور بانک های ایرانی در بازارهای جهانی داشته ایم .

وی با بیان اینکه روابط در دنیا متقابل است ، تصریح کرد : برای حضور در بازارهای جهانی باید حضور خود را رقابتی کنیم . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت : چرا مصرف کننده و صادرکنندگان داخلی ، هزینه مبادله ای که از خدمات بانکی تحمل می کنند غیر رقابتی است ، مگر نه اینکه رقبای ما در رقابت سخت با آنها قرار دارند .

وی با تاکید بر اینکه حضور بی قید و شرط در بازارهای جهانی بدون استراتژی امکان پذیر نیست و ما باید از توان مذاکراتی استفاده نماییم ، افزود : اگر قرار است بانک های کشور در صحنه رقابت خارجی رقابت کنند ، چه اشکالی دارد که ما در حیاط خلوت خود بازار رقابتی کنترل شده ای برای بهبود کیفیت خدمات ایجاد نماییم .

نهاوندیان پیام ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را رقابتی شدن ، انگیزشی شدن بنگاه ها و تبدیل سیستم کنترل متمرکز به سیستم مبتنی بر قاعده عنوان کرد و گفت : باید اعمال سیاست دولت ها در مسیر رشد و توسعه اقتصاد ملی از مدل تصمیم گیری لحظه ای و دخالت موردی به اعمال خط مشی سیاست های هدفمند مبتنی بر قاعده تبدیل شود .

وی بهترین نوع دخالت دولت ها در رشد بنگاه ها را قاعده مند کردن مسیرحرکت بنگاه ها عنوان کرد و افزود : قواعد بازار باید برای مدیران نیز اطمینان بخش باشد . به گفته وی پیام سیاست های اصل 44 واگذاری مالکیت چند بنگاه دولتی به بخش خصوصی نیست بلکه روح ابلاغیه تعریف مجدد نقش دولت در اقتصاد و نقش اقتصاد است .

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید در نحوه عملیات و روابط خود با مصرف کننده ، رقبا ، حضور در بازارهای داخلی و خارجی بازنگری کاملی داشته باشد ، گفت : باید از چالش ها و تهدیدها فرصت ساخت .

وی خاطر نشان کرد : نظام بانکی ما در شرایط موجود باید طرحی نو در نحوه تعامل با نظام بانکی بین المللی دراندازند و برای حضور خود در خارج از کشور طراحی و اقدام کنند .

وی با بیان اینکه بانک های ایران باید حضور جهانی داشته باشند ، گفت : از وظایف دولت در شرایط رقابتی و خصوصی شدن بازار حمایت از بنگاه های ملی است .نهاوندیان تاکید کرد : حضور و عضویت در پیمان ها و بنگاه ها کشور را از شرایط مساعدتری برخوردار می کند