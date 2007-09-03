دادستان کل کشور در انتظار پاسخ ریاست جمهوری

دکتر سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، به نامه دادستان کل کشور به پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با ادامه بی توجهی به امحاء زباله های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در نامه دادستان به ادامه روند امحاء غلط زباله های عفونی اشاره شده و نسبت به خطرات احتمالی که می تواند به دنبال این امر سلامت مردم را تهدید کند هشدار داده شده است.

وی تصریح کرد: منتظر پاسخ ریاست جمهوری نسبت به تذکرات و هشدارهای دادستان کل کشور هستیم تا قبل از رخ دادن حادثه و رویدادی غیر قابل جبران، تکلیف چگونگی امحاء زباله های عفونی مشخص گردد.

مشاور اجتماعی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور نسبت به امحاء صحیح زباله های بیمارستانی امیدوار هستیم تکلیف این امر به زودی مشخص شود.