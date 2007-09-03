کرباسچی تفهیم اتهام شد

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، در این خصوص گفت: در این جلسه، چهار اتهام به موکلم تفهیم و پاسخ های لازم ارائه شد.

وی افزود: اولین اتهام تفهیم شده به مدیر مسئول روزنامه هم میهن مربوط به مقاله ای از دکتر علی مطهری، فرزند شهید مطهری بود که در آن آورده شده بود که به نظر می رسد در برخی پرونده های اقتصادی فشارهایی به قوه قضائیه وارد می شود که قضات نمی توانند نسبت به این پرونده اتخاذ تصمیم کنند، که این مطلب "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" و "افترا به دستگاه قضایی" عنوان شد.

وکیل مدافع روزنامه هم میهن تصریح کرد: در جلسه بازپرسی ما توضیح دادیم که اولاً رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب نیازمند شاکی خصوصی است، ثانیاً اینکه هیچ افترایی در این مطلب عنوان نشده است. ضمن اینکه نگارنده مطلب نیز تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته که روزنامه هم میهن بخواهد به خاطر این مقاله تحت تعقیب قرار گیرد.

علیزاده طباطبایی، دومین اتهام کرباسچی را " تشویق و تحریص افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه منافع، حیثیت و امنیت جمهوری اسلامی ایران" و "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" از طریق چاپ بیانیه دفتر تحکیم وحدت عنوان کرد.

وکلی مدافع هم میهن گفت: در این بیانیه از حقوقدانان و اساتید دانشگاه خواسته شده بود که جلوی برخوردهای تند با دانشجویان را بگیرند. در این بیانیه از قوه قضائیه نیز خواسته شده بود که بگذارد افراد بی طرفی با دانشجویان بازداشت شده ملاقات کنند.

وی گفت: در جلسه بازپرسی اعلام کردیم که اولاً رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به شاکی خصوصی نیاز دارد، ثانیاً دفتر تحکیم وحدت به خاطر بیانیه منتشر شده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته که چاپ کننده این بیانیه که روزنامه هم میهن است تحت تعقیب قرار گیرد.

وکیل مدافع روزنامه هم میهن، سومین اتهام موکلش را "توهین به مقامات" از طریق انتشار مقاله ای از حجت الاسلام رسول جعفریان عنوان کرد و گفت: در این مقاله آمده بود که یکی از بزرگان کشور گفته است که خیلی از بزرگان مملکت از او می خواهند برایشان استخاره کند. نگارنده مقاله نیز با استناد به این گفته، در مقاله خود آورده که نمی توان کشور را با استخاره اداره کرد.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: در خصوص این اتهام انتسابی نیز ما توضیح دادیم که اولاً مشخص نیست که به کدامیک از مقامات توهینی صورت گرفته است، ثانیاً نگارنده مقاله نیز به خاطر نوشتار خود با تشکیل پرونده ای مواجه نشده است که روزنامه هم میهن به خاطر آن پایش به دادسرا کشیده شود.

وی چهارمین اتهام کرباسچی را "توهین به دستگاه قضایی" به خاطر انتشار اظهارات محسن کدیور، اعلام کرد و گفت: کدیور در مصاحبه ای اعلام کرده بود که نمی توان افراد را به خاطر عقیده و نظراتی که دارند محاکمه کرد که این گفته، توهین به دستگاه قضایی تلقی شده است. ما در جلسه بازپرسی اعلام کردیم که در اظهارات ایشان اصولاً اشاره ای به قوه قضائیه نشده است، ضمن اینکه کدیور هم به خاطر این اظهارات تحت تعقیب قرار نگرفته است که روزنامه هم میهن بخواهد به خاطر انتشار این اظهارات تحت تعقیب قرار گیرد.

وکیل مدافع کرباسچی با تأکید بر اینکه هیچ یک از موارد اتهامی مطرح شده در پرونده روزنامه هم میهن وارد نیست، گفت: در ملاقاتی که با دادستان تهران داشتیم، بنده اعلام کردم که وی حداقل موارد اتهامی که دادیار دادسرا به قائم مقامی از وی علیه مطبوعات اعلام جرم می کند را مطالعه کند.

وکیل مدافع روزنامه هم میهن ضمن انتقاد از اطاله دادرسی در پرونده این روزنامه، گفت: پرونده این روزنامه در اختیاری شعبه و دادیاری قرار گرفته که به ده ها پرونده سنگین اقتصادی و امنیتی رسیدگی می کند و وقت چندانی برای رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی ندارد. به همین خاطر ما در ملاقاتی که با دادستان تهران داشتیم این موضوع را مطرح کردیم که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: ما از رئیس قوه قضائیه می خواهیم همان طوری که ایجاد تسهیلاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی را وعده داده اند، تمهیداتی اتخاذ کند تا هرچه سریعتر به پرونده روزنامه هم میهن و سایر مطبوعات رسیدگی شود.

به گفته وی، جلسه بازپرسی بعدی رسیدگی به این پرونده 26 شهریور برگزار می‌شود.