مراقبت های بهداشتی در مناطق مرزی کشور تشدید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی صبح امروز در حاشیه همایش کشوری روز بهورز در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مشهد افزود: برخی کشورهای همسایه ما دچار اپیدمی وبا بودند و در حال حاضر هم هستند اما در ایران در این زمینه مشکلی نداریم.

وزیر بهداشت و درمان با اشاره به تشدید مراقبت های مرزی در مناطق مرزی کشور خاطر نشان کرد: هم در پست های قرنطینه و هم در زمینه بیمار یابی فعال، اقدامات جدی انجام شده است.

وی با تاکید بر توجه و حفظ نکات بهداشتی در شهرستانها و نقاط مرزی تاکید کرد: مراقبت ها در این مناطق بیشتر شده و توصیه های پیشگیری این بیماری ترویج شده است که مواد غذایی به ویژه سبزیجات کاملا به صورت اصولی شستشو شوند و بر استفاده از آب بهداشتی سالم نیز در این نقاط تاکید شده است.

لنکرانی یادآور شد: آماری در خصوص شیوع این بیماری در میان مردم ایران ارئه نشده است و چند موردی هم که وارد کشور شده اند بیماران کشورهای همسایه برای درمان بوده اند.

وی تاکید کرد: با این حال هم مردم و هم وزارت بهداشت باید هوشیار باشند که به دلیل وجود این اپیدمی در کشورهای همسایه این بیماری به کشور ما سرایت نکند.

باقری لنکرانی در مورد بیماری آنفولانزای پرندگان نیز اظهار داشت: فصل شیوع این بیماری در نیمه دوم سال است و در حال حاضر در کشور مشکلی نداریم و در کشورهای همسایه هم در این خصوص مشکل عمده ای گزارش نشده است.