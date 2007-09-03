آغاز سفر یک هفته ای دبیرکل سازمان ملل متحد به قاره سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" امروز سفر یک هفته ای خود را به سه کشور آفریقایی سودان، چاد و لیبی آغاز کرد. موضوع استقرار 26 هزار صلحبان مشترکاً از سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در دارفور که بزرگترین نیروی حافظ صلح در دنیا خواهد بود؛ موضوع اصلی مذاکرات بان را در آفریقا تشکیل می دهد.

طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب 31 جولای، این نیروها باید حداکثر تا اواسط سال 2008 در دارفور مستقر شوند.

بان امروز پیش از ترک نیویورک به خبرنگاران گفت: من در وهله اول می خواهم مصیبت های کسانی را که نیازمند کمک هستند، درک کنم و هدفم تحکیم پیشرفت هایی است که تاکنون داشته ایم و کار روی آن، تا این فاجعه وحشتناک روزی متوقف شود.

طبق آمارهای سازمان ملل متحد بیش از 200 هزار نفر از آغاز بحران دارفور در سال 2003 تا کنون کشته و حدود دو میلیون نفر آواره شده اند، اما دولت سودان این آمار را مبالغه آمیز می داند و می گوید فقط 9 هزار نفر کشته شده اند.

دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: موفقیت ماموریت صلحبانی دارفور بدون کمک و همکاری خارطوم محقق نخواهد شد.



وی گفت که در دیدارش با "عمر البشیر"، رئیس جمهور سودان در روز پنجشنبه خواستار حمایت کامل وی از این ماموریت خواهد شد.

بان روز چهارشنبه به دارفور در غرب سودان خواهد رفت تا از نزدیک اوضاع این منطقه را بررسی کند. وی روز قبل از آن نیز به شهر جوبا، مرکز منطقه جنوب سودان خواهد رفت که هم اکنون 10 هزار صلحبان سازمان ملل متحد مستقر هستند. این منطقه 21 سال دچار جنگ داخلی بود و سرانجام با دخالت سازمان ملل متحد،قرارداد صلحی بین گروه های شورشی آن امضا شد.

بان پس از سودان به چاد می رود و با "ادریس دبی"، رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. چاد پذیرای سیل آوارگان دارفوری است. وی سپس رهسپار لیبی می شود تا با "معمر قذافی" دیدار کند.