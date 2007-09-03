40 هزار جلد کتاب موردنیاز کتابخانه های عمومی یزد اختصاص نیافت

محمد رضا قانع مدیر امور کتابخانه های عمومی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار بی اطلاعی از اهدای 11 هزار جلد کتاب از وزارت ارشاد به این کتابخانه ها، گفت: تا این لحظه هیچ کتابی دریافت نکرده ایم و به همین خاطر از طریق اداره کل ارشاد استان پیگیر این موضوع شدم اما مسئولان ارشاد استان هم می گویند "ما نیز تاکنون کتابی دریافت نکرده ایم".

وی با اشاره به کمبود شدید کتاب در کتابخانه های عمومی این استان، خاطرنشان کرد: ما قبلاً هم درخواست کتاب کرده بودیم که این پیشنهاد در جلسه استانی هیئت دولت مطرح و مصوب شد که 40 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی یزد اختصاص یابد اما گویا نه تنها با پیشنهاد ما موافقت نشده، بلکه همان 11 هزار کتاب مورد موافقت ارشاد هم تاکنون به دست ما نرسیده است.

به گزارش مهر، پایگاه خبری وزارت ارشاد روز گذشته از اختصاص 11 هزار جلد کتاب به کتابخانه های استان یزد خبر داد و آنها را کتاب های اهدایی خواند که به مناسبت هفته دولت به این کتابخانه ها ارسال شده است. ارزش این کتاب ها یک میلیون تومان برآورد شده است.