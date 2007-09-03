رسیدگی به مسایل زیربنایی ورزش خواسته ما از فدراسیونهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آبادی یکشنبه شب دربخش گفتگو خبری ساعت 21 شبکه اول سیما درخصوص موفقیت های اخیر رشته هایی همچون والیبال و بسکتبال در میادین آسیایی و جهانی، گفت: سازمان تربیت بدنی براساس برنامه محوری کار خود را با فدراسیونها آغاز کرد و ارایه برنامه پنج ساله از سوی فدراسیونها را خواستار شدیم و تاکنون این مهم را گام به گام پیش برده ایم. ضمن آنکه نظارت های حوزه معاونت ورزش قهرمانی سازمان و کمیته ملی المپیک درکنارفعالیت ها و تلاش های فدراسیونها، نقش مهمی درکسب موفقیت های اخیر ایفا کرد و از بابت فزونی گرفتن غرورملی و شاد شدن مردم، من هم خوشحال هستم.

مهندس علی آبادی درپاسخ به این پرسش که سازمان برای حفظ و استمرار قهرمانی های اخیر و رساندن برخی رشته ها به حد مطلوب چه کارخواهد کرد، گفت: یقیناً برنامه های خود را ادامه می دهیم. آنچه که از فدراسیونها خواسته ایم رسیدگی به مسایل زیربنایی ورزش دربخش جوانان و نوجوانان و پرداختن به کارهای فنی و علمی است. سازمان تربیت بدنی نیز نظارت دایمی برعملکرد فدراسیونها و ارزشیابی آنها دارد و این موضوع را به طورجدی پیگیری می کنیم. ضمن آنکه امروز المپیاد ورزشی ایرانیان ابزاری برای زنده نگه داشتن ورزش است و فضایی به وجود آمده تا یک جوان روستایی به همراه جوانان شهرهای کوچک و بزرگ، مسیرخوبی برای قهرمانی پیش رو داشته باشند.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به افزایش منابع مالی فدراسیونها و توجه ویژه به برخی رشته ها، تصرح کرد: منابع مالی فدراسیونها نسبت به 3 سال گذشته ، 4 برابر شده است و نظارت برهزینه کردن آن در دستور کارسازمان قرار دارد. همچنین فدراسیونهای دوومیدانی، قایقرانی و شنا الزاماً باید بهترین مربیان را به خدمت بگیرند. زیرا دراین رشته ها باید تجربه کسب کنیم و زیرساخت های علمی و فنی خود را بسازیم. یکی دیگر از برنامه های ما استعدادیابی و انتخاب مربیان خوب در سطح جهانی است تا به رشد ورزش کمک بیشتری شود.