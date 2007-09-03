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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

شماره جدید قبسات منتشر می شود

شماره چهل و چهارم فصلنامه " قبسات" که به سردبیری دکتر محمد رضایی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می شود به موضوع انسان شناسی اختصاص دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فصلنامه "قبسات" ویژه تابستان به انسان شناسی اختصاص دارد که ارائه مقالاتی با موضوع  انسان از دیدگاه اسلام و اومانیسم، ماهیت انسان از دیدگاه اگزیستانسیالیسم و آثار ملا صدرا، انسان از دیدگاه ابن عربی، رابطه نفس و بدن، بررسی تطبیقی بین ملاصدرا و مکتب صدر المتألهین و روانشناسی، انسان قرآنی که نظریه حی متأله را مطرح می کند و مقاله نفس که از دیدگاه کانت به بررسی این موضوع می پردازد را شامل می شود .

گفتنی است فصلنامه" قبسات"  در آخرین شماره منتشر شده خود (ویژه بهار) به موضوع الهیات تطبیقی پرداخته بود.

چهل و چهارمین شماره فصلنامه "قبسات" ویژه تابستان با موضوع کلی انسان شناسی به زودی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 545326

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