پذیرش تنوع فرهنگی لازمه جهانی شدن حقوق بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکمل الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی که پیش از ظهر امروز در اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی وزرای جنبش عدم تعهد سخن می گفت با اشاره به ضرورت به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی ملل جهان گفت: شکی نیست تنوع فرهنگی واقعیت زندگی بشریت است و این واقعیت کمک می‌کند تمدن‌های بشری هر چه بیشتر رشد و تقویت یابد.

احسان اوغلو تصریح کرد : اسلام همیشه این ایده را مطرح می کند که ما از یک خالق خلق شده‌ایم اما در قبایل مختلف تقسیم شده‌ایم و در روزگاری که هر روز جهانی‌تر می شویم، نباید یک فرهنگ به دیگران تحمیل شود؛ آن یکسری اصول جهان شمول وجود دارد که همه باید به آن تن دهیم.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با تاکید بر برداشت های متنوع از مفهوم حقوق بشر گفت: باید از جهت گیری و برداشت یک جانبه از حقوق بشر دست برداشت؛ این مساله امروز نگرانی زیادی را ایجاد کرده است و باید مردمانی که حسن نیت دارند این اصول جهان شمول را مورد بررسی قرار دهند، اسلام بر اصول صلح و محبت به دیگران استوار است و مفاهیمی مانند عدالت از مفاهیم پر ارزش اسلام است.

به گزارش مهر، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی ادامه داد: تنوع فرهنگی باید مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان گفتگویی را در بین کشورهای مختلف و نیز عضو جنبش عدم تعهد و یا سازمان کنفرانس اسلامی راه انداخت و از آن بهره برد.

اوغلو تاکید کرد: امیدواریم روز به روز ارزش‌های مانند گفتگوی تمدن‌ها و یا اتحاد تمدن‌ها برای زندگی مسالمت آمیز میان فرهنگ ‌ها پررنگ ‌تر شود تا روزی که صلح در جهان برقرار شود.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در پایان سخنانش تصریح کرد: هدف ما و دیگر سازمان‌ها باید راه اندازی یک نظام بین الملل مبنی بر حقوق بشر و احترام به یکدیگر و پذیرش اصل تنوع فرهنگی باشد.