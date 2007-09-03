12 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری خراسان جنوبی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر دربیرجند، حسین خوش آیند صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته یک هزار و 406 واحد مسکونی در مناطق شهری توسط تعاونی ها ساخته شده است و امسال نیز زمینه شروع به کار هزار و 19 واحد مسکونی با همکاری تعاونی ها و مسکن و شهر سازی انجام شده است.

وی به ایجاد دو هزار 781 فرصت شغلی در خراسان جنوبی توسط تعاونی ها پس از استقرار دولت نهم اشاره و اذعان داشت: از ابتدای آغاز به کار دولت نهم و تأسیس استان اقدامات مهمی در خصوص تعاونی ها صورت گرفته است که از آن جمله می توان به راه اندازی اداره تعاون در شهرستان های نهبندان و فردوس، راه اندازی نمایندگی های تعاون در شهرستان های سربیشه، سرایان و درمیان، تشکیل تعاونی های سهام عدالت و راه اندازی صندوق تعاون در شهرستان های نهبندان و فردوس اشاره نمود.

خوش آیند به تشکیل 325 شرکت تعاونی و دو اتحادیه در گرایش های مختلف سرمایه گذاری اولیه به مبلغ 69 میلیون ریال طی این مدت اشاره کرد و اذعان داشت: میانگین تشکیل تعاونی ها تا قبل از دولت نهم حدود 26 تعاون در سال بوده است و این میزان طی دو سال گذشته با رشد 600 درصدی مواجه بوده است.

وی از ایجاد 2781 فرصت شغلی و جذب 81 هزار نفر در تعاونی خبر داد و افزود: در این مدت نیز یک هزار و 406 واحد مسکونی به اعضای تعاونی ها تحویل گردیده است و اخذ دو هزار و 972 قطعه زمین از سازمان مسکن و شهرسازی پیگیری شده و عملیات آماده سازی توسط تعاونی ها آغاز گردیده است.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی به اجرای طرح سرشماری از کلیه تعاونی های استان به تعداد هزار و 92 تعاونی در سطح استان و کسب رتبه دوم کشور اشاره نمود و اظهارداشت: تاکنون بالغ بر 28 تعاونی مسکن جهت اقشار کم درآمد با بیش از پنج هزار و 467 نفر عضو تشکیل شده است.