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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

12 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری خراسان جنوبی احداث می شود

12 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری خراسان جنوبی احداث می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون خراسان جنوبی گفت: تا پایان سال جاری بالغ بر 12 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری خراسان جنوبی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر دربیرجند، حسین خوش آیند صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته یک هزار و 406 واحد مسکونی در مناطق شهری توسط تعاونی ها ساخته شده است و امسال نیز زمینه شروع به کار هزار و 19 واحد مسکونی با همکاری تعاونی ها و مسکن و شهر سازی انجام شده است.

وی به ایجاد دو هزار 781 فرصت شغلی در خراسان جنوبی توسط تعاونی ها پس از استقرار دولت نهم اشاره  و اذعان داشت: از ابتدای آغاز به کار دولت نهم و تأسیس استان اقدامات مهمی در خصوص تعاونی ها صورت گرفته است که از آن جمله می توان به راه اندازی اداره تعاون در شهرستان های نهبندان و فردوس، راه اندازی نمایندگی های تعاون در شهرستان های سربیشه، سرایان و درمیان، تشکیل تعاونی های سهام عدالت و راه اندازی صندوق تعاون در شهرستان های نهبندان و فردوس اشاره نمود.

خوش آیند به تشکیل 325 شرکت تعاونی و دو اتحادیه در گرایش های مختلف سرمایه گذاری اولیه به مبلغ 69 میلیون ریال طی این مدت اشاره کرد و اذعان داشت: میانگین تشکیل تعاونی ها تا قبل از دولت نهم حدود 26 تعاون در سال بوده است و این میزان طی دو سال گذشته با رشد 600 درصدی مواجه بوده است.

وی از ایجاد 2781 فرصت شغلی و جذب 81 هزار نفر در تعاونی خبر داد و افزود: در این مدت نیز یک هزار و 406 واحد مسکونی به اعضای تعاونی ها تحویل گردیده است و اخذ دو هزار و 972 قطعه زمین از سازمان مسکن و شهرسازی پیگیری شده و عملیات آماده سازی توسط تعاونی ها آغاز گردیده است.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی به اجرای طرح سرشماری از کلیه تعاونی های استان به تعداد هزار و 92 تعاونی در سطح استان و کسب رتبه دوم کشور اشاره نمود و اظهارداشت: تاکنون بالغ بر 28 تعاونی مسکن جهت اقشار کم درآمد با بیش از پنج هزار و 467 نفر عضو تشکیل شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد نه هزار و 200 برگ سهام عدالت به افراد مشمول واگذار شده است.

کد مطلب 545329

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