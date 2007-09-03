به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان با اشاره به نیاز شبکه سراسری برق کشور ، بر تسریع در انجام عملیات اجرایی این نیروگاه تاکید کرد.

وی همچنین بر راه اندازی واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان در فصل پاییز تاکید کرد و در عین حال از دست اندرکاران طرح خواست که برای سنکرون دو واحد این نیروگاه تا پایان امسال تلاش کنند.

در این بازدید مدیر طرح نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان نیز به ارائه گزارشی درباره میزان پیشرفت این پروژه پرداخت و گفت: در مجموع این طرح تاکنون بیش از 59 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است.

محمد حسین فطانت مجموع پیشرفت واحد نخست این نیروگاه را بیش از 71 درصد عنوان کرد و افزود: این واحد تاکنون در بخش های طراحی و مهندسی بیش از 83 درصد ، تامین تجهیزات 97 درصد، ساختمانی 93 درصد و نصب 40 درصد پیشرفت برخوردار بوده است.

فطائت خاطرنشان کرد: واحد دوم این طرح بیش از 63 درصد ، واحد سوم 55 درصد و واحد چهارم 49 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی یاد آور شد: نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان در 4 واحد 160 مگاواتی در حال ساخت است . بخش گاز این نیروگاه نیز دارای 8 واحد 159 مگاواتی است.

در یک نیروگاه سیکل ترکیبی تولید انرژی ( برق) توسط توربین ژنراتورهای گازی و بخاری حاصل می شود. تولید بخار جهت به گردش در آوردن پره های توربین های بخاری توسط بویلرهای بازیاب حراراتی که دمای مورد نیاز خود را ( جهت گرم شدن) از هدایت گرمای خروجی اگزوز توربین گازی تامین می نماید، صورت می گیرد. به طور معمول ازگازهای خروجی از هر دو دواحد گازی می توان برای تولید بخار در یک واحد بخاری استفاده کرد.