موفقیت جراح ایرانی در بهبود زندگی افراد قطع نخاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور محمد نبی نعمتی، رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه "بن" آلمان، طی یک نشست خبری که امروز برگزار شد، به تشریح شیوه ابداعی خود که حاصل سالها تحقیق و مطالعات وی در جهت بهبود زندگی افراد قطع نخاعی بوده است، پرداخت.

وی گفت: کنترل ادرار و مدفوع و همچنین تمایلات جنسی در روابط زناشویی، از اهمیت بالایی در زندگی بیماران قطع نخاعی برخوردار است.

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی "هانوفر" و "بن" آلمان و رئیس کلینیک بیمارستان آموزشی پروتستانت شهر بن آلمان، افزود: در این شیوه جدید که تا کنون بر روی 120 فرد آلمانی قطع نخاعی صورت گرفته، امکان کنترل ادرار و مدفوع فرد با کار گذاشتن یک دستگاه ظریف و کوچک در قسمتی از بدن، فراهم می شود.

وی با اشاره به سادگی دستگاه "اینتراستیپ" و استفاده آسان از آن توسط سیستم کنترل از راه دور، تصریح کرد: این دستگاه 5 میلیمتر قطر و حدود 3 سانتی متر طول دارد که با انجام یک عمل جراحی بسته و نیمه باز، در قسمتی از بدن فرد قطع نخاعی کار گذاشته می شود.

به گفته نعمتی، وجود یک باطری با عمر طولانی 10 ساله و همچنین نداشتن تجهیزات خاص، از ویژگیهای این دستگاه جدید در بهبود شرایط زندگی بیماران قطع نخاعی است.

این متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، از علاقمندی خود برای انتقال دانش کاربرد این دستگاه به جراحان ایرانی خبر داد و افزود: یک جراح مغز و اعصاب با یک بار حضور در انجام این عمل، قطعا می تواند نسبت به انجام این روش درمانی اقدام کند.

نعمتی؛ هزینه انجام این عمل را در ایران، تقریبا نصف هزینه انجام آن در اروپا دانست و گفت: هزینه دستگاه که توسط یک شرکت آمریکایی تولید شده است، 9 هزار یورو (حدود 11 میلیون تومان) است که هیچ تفاوتی در مبلغ تهیه آن وجود ندارد اما هزینه های بیمارستانی در آلمان به مراتب سنگین تر از ایران است.

وی با اعلام آمادگی برای انجام این عمل برای جانبازان قطع نخاع بدون دریافت حق ‌الزحمه جراحی گفت: نصب دستگاه "اینتراستیپ" در بدن بیماران عمل پیچیده‌ ای نیست و جراحان کشور می ‌توانند با شرکت در انجام این عمل، آن را فرا گرفته و اقدام به انجام آن بر روی جانبازان و معلولان قطع نخاع کشور کنند.

رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه "بن" آلمان، از انجام یک مورد عمل جراحی بر روی یک فرد قطع نخاعی در ایران خبر داد و افزود: افراد قطع نخاعی از اختلال در کنترل ادرار و مدفوع و همچنین اختلال در ناحیه احساسی رنج می برند که این شیوه درمانی، تاثیر زیادی در بهبود کیفیت زندگی این قبیل افراد خواهد داشت.