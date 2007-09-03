۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۶

افلیا پرتو:

پذیرش برگزیدگان جشنواره در دانشگاه رویداد مبارکی است

پذیرش نیروهای برگزیده جشنواره موسیقی در مراکز آموزش عالی،بدون شک رویداد مبارکی است که تاثیرفراوانی برنسل جوان موسیقی کشور می گذارد.

افلیا پرتو یکی از داوران ششمین جشنواره موسیقی جوان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : زیربنای فعالیت های هنری تعلیم و تربیت نیروهای جوان است و جشنواره موسیقی جوان با هدف کشف این استعدادها می تواند قدم شایسته ای را در زمینه آموزش این هنربردارد.

وی افزود: آثاراجرا شده در بخش تکنوازی پیانوی ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار بود و به جرات می گویم که دور از انتظار بود.

این نوازنده پیانو به لزوم برگزاری جشنواره ای درخصوص گروه نوازی نیروهای جوان اشاره کرد و گفت :همانطور که در آئین نامه آمده است جشنواره موسیقی جوان در دو بخش تکنوازی سازهای موسیقی ایرانی و سازهای موسیقی کلاسیک برگزارشد چراکه دبیر جشنواره معتقد بود که استعدادهای جوان و کار کرده تنها از طریق تکنوازی شناخته خواهند شد .

وی در پایان گفت : مناسب است که در آینده نه چندان دور برنامه ای ترتیب داده شود که استعدادهای جوان را در بخش های گروه نوازی و ارکستر تیز محک بزنیم چراکه یکی از بزرگ ترین ضعف های موسیقی ما در حوزه گروه نوازی است.

 

