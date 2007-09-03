پذیرش برگزیدگان جشنواره در دانشگاه رویداد مبارکی است

افلیا پرتو یکی از داوران ششمین جشنواره موسیقی جوان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : زیربنای فعالیت های هنری تعلیم و تربیت نیروهای جوان است و جشنواره موسیقی جوان با هدف کشف این استعدادها می تواند قدم شایسته ای را در زمینه آموزش این هنربردارد.

وی افزود: آثاراجرا شده در بخش تکنوازی پیانوی ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار بود و به جرات می گویم که دور از انتظار بود.

این نوازنده پیانو به لزوم برگزاری جشنواره ای درخصوص گروه نوازی نیروهای جوان اشاره کرد و گفت :همانطور که در آئین نامه آمده است جشنواره موسیقی جوان در دو بخش تکنوازی سازهای موسیقی ایرانی و سازهای موسیقی کلاسیک برگزارشد چراکه دبیر جشنواره معتقد بود که استعدادهای جوان و کار کرده تنها از طریق تکنوازی شناخته خواهند شد .

وی در پایان گفت : مناسب است که در آینده نه چندان دور برنامه ای ترتیب داده شود که استعدادهای جوان را در بخش های گروه نوازی و ارکستر تیز محک بزنیم چراکه یکی از بزرگ ترین ضعف های موسیقی ما در حوزه گروه نوازی است.