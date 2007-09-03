کشف پروتئین های دماسنجی !

به گزارش خبرگزاری مهر، گرچه دانشمندان پیش از این پروتئین فلوئورسنت سبزی را از گونه ای ستاره ماهی به دست آورده بودند که در صورت قرار گرفتن در معرض نور با فرکانس خاصی می درخشد، اما این درخشش پایدار نیست.

اکنون گروهی از دانشمندان در دانشگاه "مک مستر" اونتاریو در کانادا از شناسایی گونه جدیدی از پروتئین ها خبر داده اند که در صورت قرار گرفتن در شرایط محیطی با درجه گرمای بالا به آرامی سوسو زده و جالب تر آنکه اگر در شرایط محیطی سرد قرار گیرند، با سرعت عمل بیشتری این کار را انجام می دهند.

به نوشته نشریه "نیو ساینتیست" این ویژگی به دانشمندان این اجازه را می دهد تا از آنها به عنوان دماسنج استفاده کنند.

دانشمندان این دانشگاه برای اثبات این کشف، پرتوی نوری را به مایعی تاباندند که حاوی این پروتئین ها بوده و از سوسوزدن آنها برای تشخیص تفاوت دمایی بین 10 تا 50 درجه سانتیگراد استفاده کردند.