آمریکا مسئول بی ثباتی سیاسی در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن عربستان در مقاله ای با این عنوان که " بی اعتمادی خطرناک است" نوشت : بی اعتمادی به کاخ سفید یکی از علت های اساسی بی ثباتی سیاسی درعراق است، زیرا نوری المالکی نخست وزیرعراق به طور قطع نمی داند که دولت آمریکا از وی حمایت می کند یا مخالف آن است.

الوطن درادامه با اشاره به این مطلب نوشت : این بی اعتمادی دقیقا ازسوی جامعه بین المللی در قبال صدام پیش آمد، به طوری که به هیچ یک از سخنان وی اطمینان نمی شد تا جایی که مورد بازجویی بین المللی قرارگرفت و حتی به گروه بازرسان سازمان ملل متحد اجازه تفتیش از نقاط مختلف را درکشورش داد، اما با این وجود نیز همچنان صدام مورد بی اعتمادی محافل بین المللی بود.

این روزنامه چاپ عربستان درادامه براین مسئله تاکید دارد: دقیقا همین وضعیت با سیاست آمریکا درعراق منطبق است. به طوری که کاخ سفید اعتبار خود را در جهان بعد از آنکه بدون توجه به تصمیمات سازمان ملل متحد به عراق حمله کرد، ازدست داد و به علاوه آمریکا به درست نبودن اطلاعاتی که برای توجیه حمله به عراق ارائه داد، اعتراف کرد که این مسئله منجر به آن شد که ملت های جهان و ازجمله ملت آمریکا به بیانیه های پی درپی صادره از سوی کاخ سفید خواه درباره آنچه که پیروزی دموکراسی در عراق می نامد یا درباره تعداد نظامیان کشته شده، تردید کنند و به این ترتیب به نظر می رسد تنها کسی که از این مسئله متضرر می شود خود جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا است.