90 درصد اولویت بندی شهرهای خراسان جنوبی جهت اتصال به شبکه گاز انجام شده است

حسن افتخاری در گفتگو با خبر نگار مهر، در این خصوص به اجرای موج اول این پروژه در سال 85 با شروع همزمان 10 گروه کاری در شهر ستان بیرجند اشاره نمود و افزود: سرانه هر انشعاب شاخص اولویت بندی در شهرها است و در این راستا با تخصیص 160 میلیون تومان اعتبار، شهرستانهای اولویت دار بررسی و اولویت بندی تا حد زیادی انجام شده است.
وی اولویت بندی شهرهای خراسان جنوبی را با توجه به کمترین بعد فاصله آنها تا لوله گاز، به ترتیب در شهرهای نیمبلوک، خضری، آریان شهر و آیسک دانست.
افتخاری افزود: در این خصوص شهرهای زودتر از نعمت گاز برخوردار می شوند که با توجه به سرانه انشعاب و بعد مسافت از لوله گاز ، مقرون به صرفه باشد.
وی با اشاره به گاز رسانی به شهرستان نهبندان، به عنوان یکی دیگراز مصوبات سفر هیئت دولت افزود: شهرستان نهبندان از لحاظ اولویت بندی به دلیل بعد مسافت بالا از شبکه گاز و شهرستان بیرجند، از دید اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و در بحث اولویت بندی در ردیف آخرین شهرهای بهره مند از گاز می باشد که با تمهیدات اجام شده ، بحث گاز رسانی به این شهرستان نیز، از استان همجوار سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است.
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