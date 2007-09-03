یک درصد از جمعیت خراسان شمالی معتاد هستند

سردار علیرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار معتادان تحت درمان استان 2هزار نفر است ، که در مراکز درمانی DIC و MMT وTC در مرکز استان و شهرستانهای شیروان و اسفراین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و مشارکت بخش خصوصی درمان می شوند.

وی با بیان اینکه این معتادان برای اولین بار تحت درمان قرار گرفته اند اظهار داشت: در حال حاضر پنج مرکز خصوصی در بجنورد ، سه مرکز خصوصی ، یک مرکز دولتی در اسفراین و یک مرکز خصوصی و یک مرکز دولتی در شیروان دایر هستند.

وی ادامه داد: مرکز TC یک مرکز درمان معتادان و یک مرکز اجتماع مدار محسوب می شود وبه معتادان پس از سم زدایی، بصورت شبانه روزی خدمات روانی - درمانی ارائه می دهد.

وی توضیح داد: مرکز DIC مرکز گذری کاهش آسیب معتادان تزریقی و پر خطر است ، که به منظور کاهش سوء مصرف مواد مخدر و ارائه خدمات بهداشتی نظیر تحویل سرنگ فعالیت می کند و در حال حاضر با همکاری دانشکده علوم پزشکی 100 نفر تحت پوشش دارد.

وی اضافه کرد: مرکزMMT به منظور درمان وابستگی به مواد افیونی با دارواست که در حال حاضر 100نفر تحت پوشش دارد.

حسینی در مورد اقدامات راهبردی پیشگیری در راستای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر براساس برنامه چهارم توسعه گفت: به منظور مصون نگه داشتن کارکنان دولت از ابتلاء به مواد مخدر و قرص های روان گردان کلاسهای آموزش پیشگیری از اعتیاد برگزار می شود.

وی بابیان اینکه خراسان شمالی برای نخستین بار در سطح کشور کلاسهای مذکور رابرگزار می کند اظهار داشت: مرحلهاول این کلاسها با همکاری استانداری ، بهزیستی ، دانشکده علوم پزشکی و نیروی انتظامی برگزار شد.

وی توضیح داد: در مرحله اول آموزشها 400 نفر ازکارکنان استانداری ، بهزیستی، دانشکده علوم پزشکی و نیروی انتظامی که خود متولیان امر بودند، برگزار شد .

وی گفت: این کلاسها به مدت 6 روز در هفته و در هر روز به مدت 4 ساعت دایر شد که این دوره ها جزء سنوات خدمتی کارمندان محسوب خواهد شد.

وی بابیان اینکه دوره های آموزشی کارکنان سایر ادارات درحال برگزاری است اظهار کرد: دوره های آموزشی با محوریت شناخت انواع مواد مخدر و روان گردان و عوارض ناشی از مصرف سوء و از طرفی در راستای کاهش آسیبهای جسمی و راهکارهای درمان و مهارتهای زندگی برگزار می شود.

به گفته وی در حال حاضر 12 مرکز درمانی ترک اعتیاد در استان وجود دارد.