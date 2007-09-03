به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی شم آبادی مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی در حاشیه همایش اعطایی اوراق سهام به اعضای شرکت های تعاونی روستایی درجمع خبرنگاران گفت: سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت و هدایت تشکل های تعاونی روستایی و کشاورزی و همچنین توانمند سازی و تقویت این تشکل ها طرح ها و برنامه های متعددی را طی دو سال اخیر تاکنون به مرحله اجرا گذاشته است.

شم آبادی با اشاره به اجرای ساماندهی بازار پول و سرمایه ای تشکل های تعاونی های روستایی و کشاورزی بیان کرد: در ذیل طرح مذکور پروژه ارزش گذاری به روز سهام اعضای شرکت های تعاونی و روستایی کشاورزی و اتحادیه های مربوطه در مرحله اجرا قرار دارد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: مراحل مطالعاتی طرح ارزش گذاری به روز سهام اعضای شرکت های تعاونی و روستایی کشاورزی و اتحادیه ها در سال 84 آغاز و اوایل سال گذشته چارچوب مشخص این طرح نهایی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان آنکه در نمیه سال 85 طرح مذکور اجرا شد، افزود: طبق این طرح مقرر شد که دارایی کلیه شرکتهای تعاونی و روستایی ، تشکل های زنان و تعاونی های تولیدی که با قانون تعاون روستایی شکل می گیرند و حسابرسی ونظارت آنان نیز با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است و تجدید ارزیابی شود و ارزش آن سهام آنها به روز در آید.

وی با اشاره به غفلت اجرای طرح مذکور طی 30 تا 40 سال گذشته عنوان کرد : در شرایط کنونی در راستای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 و ورود تعاونی ها به فعالیتهای اقتصادی باید بینه اقتصادی و اعتماد اعضای آنان به راس هرم مدیریتی بوجود آید.

شم آبادی با اشاره به برگزاری مراسم نمادین اوراق انتشار یافته سهام بر اساس ارزشی روز شرکتهای مربوطه برای 30 استان و یک منطقه مستقل جیرفت و کهنوج ، بیان کرد: سهام چاپ شده بر اساس ارزش روز شرکتهای مربوطه به نمایندگان 30 استان کشور و یک منطقه مستقل مذکور اعطا می شود.

وی بیان کرد: طبق ارزیابی های انجام شده طی ماههای گذشته اجرای طرح با موفقیت همراه بوده البته نقاط ضعفی نیز وجود داشته به طوریکه ارزش دارایی های تعداد محدودی از شرکتها تغییر چندانی نداشته و 4 تا 5 شرکت نیز زیر 100 درصد رشد داشته است. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ارزش سهام مابقی شرکتها تا سه هزار و 870 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه برخی شرکتهای تعاونی طی سال‌های فعالیت خود به مسئله به روز کردن ارزش سهام اعضا خود و اعطای سود سهام به آنها معتقد نبوده اند که این امر سبب نوعی بی اعتمادی در مناطق روستایی نسبت به سرمایه گذاری و حمایت اعضا از شرکت‌های خود شده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اهداف طرح ارزش گذاری به روز سهام اعضا شرکتهای تعاونی روستایی کشاورزی عنوان کرد: علاوه بر توجه به جنبه مادی در ارجای این طرح بازسازی اعتمادهای از دست رفته یکی از اهداف مهم اجرای طرح است ضمن آنکه شرکت‌ها از توان اقتصادی بالایی برخوردار می شوند که این امر در نهایت ارزش افزوده را در بخش به دنبال دارد.

وی گفت: در مرحله اول اجرای این طرح به صورت فراگیر کلیه شرکتهای تعاون و روستایی و اتحادیه ها که بالغ بر 6 هزار و 500 شرکت و اتحادیه است تحت پوشش قرار می گیرند که با اجرای این مرحله چرخه فعال تری در سرمایه گذاری و افزایش سرمایه آنها بوجود می آید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: زمانی که قدرت اقتصادی شرکت‌ها بالا برود امکان حضور آنان در تالارهای بورس نیز فراهم خواهد شد؛ لذا سهام شرکت‌های موفق تعاونی روستایی و کشاورزی در آینده می تواند در تالارهای بورس منطقه ای و محله ای خرید و فروش شود.

شم آبادی در رابطه با اعطای سهام به اعضای غیر شرکتهای تعاونی بیان کرد: این مسئله قابل مطالعه و بررسی است ولی در حال حاضر دغدغه اصلی سازمان تعاون روستایی اجرای این طرح است ضمن آنکه در مراحل بعدی حضور شرکتها و اتحادیه های تعاون های روستایی و کشاورزی در بورس نیز مورد کارشناسی قرار می گیرد.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: تا پایان سیال 87 اجرای این طرح به اتمام می رسد و ارزش سهام ها بسته به دارایی های هر شرکت و درصد رشد آن شرکت متفاوت است.