به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در مراسمی که به منظور تقدیر از خبرنگاران برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: چنانچه در انتخابات مجلس هشتم شرکت نکنم به طور قطع برنامه هایی دارم که آنها را در موعد مقرر اعلام می کنم .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت در خصوص سرپرستان وزارت نفت و صنایع با مجلس مشورت کرده یا خیر گفت : در خصوص تعیین سرپرستان با ما مشورتی صورت نگرفت ولی به طور قطع برای انتخاب وزرا مشورت خواهد کرد .

باهنر افزود : طبق قانون ، رئیس جمهور سه ماه فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند .لذا طبق گفتگویی که با احمدی نژاد صورت گرفته است او فعلا قصد ندارد وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند چرا که در صدد ارزیابی این افراد در وزارتخانه های مزبور است .

وی در پاسخ به سئوالی که گفته شده در مجلس گروهی به طرفداری از احمد توکلی و گروهی دیگر به حمایت ازشما از افرادی برای تصدی وزارت نفت حمایت می کنند یا خیر ، اظهار داشت : این شایعه ای بیش نیست و تاجایی که اطلاع دارم دو تن از نمایندگان در مجلس یک فرم نظرخواهی را بین نمایندگان به منظور انجام نظرسنجی توزیع کردند و در این خصوص کار تشکیلاتی صورت نگرفته است .

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : در خصوص رای اعتماد به وزرای صنایع و نفت به نظر نمی رسد مشکلی وجود داشته باشد و فراکسیون اکثریت مجلس در این خصوص به وحدت نظر می رسد .

باهنر در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد وزرای صنایع و نفت از نماینده های مجلس انتخاب شوند، تصریح کرد: ترجیح رئیس جمهور برای وزارت صنایع و نفت همین دو سرپرست فعلی است ، مگر اینکه احمدی نژاد در این فرصت سه ماهه به تصمیم دیگری برسد .

خبرنگاری پرسید نظر شما در خصوص تغییر وزیران در دولت نهم چیست که وی پاسخ داد : احمدی نژاد قبل از معرفی اولین کابینه خود اعلام کرد : دولت من ، دولت اعجاب هاست و تغییر وزرا هم می تواند در زمره همین مسائل باشد .

باهنر ادامه داد: احمدی نژاد گفته است من با وزرای خود پیمان بسته ام که این مسئولیتی را که به آنان واگذار می کنم ، هیچ استدلالی ندارد که آنان چهار سال در این سمت باقی بمانند .

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه تعویض وزیران هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت و تثبیت مدیریت هم منافعی را به همراه می آورد، خاطر نشان کرد : توقع ما این است که جانشین وزرای قبلی قدرت زیادی داشته باشد چرا که اگر در حد وزیر قبلی باشند نظام ضرر کرده است و ما معتقدیم به این شکل هزینه ها را جبران خواهیم کرد .

وی با بیان اینکه ما ارزیابی جدید و تطبیقی از وزرا نداریم، گفت : وزرا باید یک سال کامل کار بکنند تا بتوانیم ارزیابی دقیقی را از کار آنان ارائه دهیم .

باهنر برگزاری انتخابات مکانیزه در سراسر کشور را امری بعید دانست و گفت : احتمال دارد انتخابات مکانیزه با همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور تنها در چند حوزه انتخابیه برگزار شود .

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم آراء به وسیله انسانها خوانده می شود مگر اینکه احزاب دارای آرم مشخص و معروفی در میان مردم باشند لذا ما توصیه می کنیم که شمارش آراء با وسواس بیشتری صورت بگیرد .

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص تبلیغات انتخابات مجلس هشتم و تغییرات صورت گرفته در آن تصریح کرد : عدم تبلیغات پوستری و مکتوب فضای لازم را برای هیجان انتخاباتی به وجود نخواهد آورد و شاید با کمک گروه ها و احزاب این موضوع اصلاح شود .

باهنر در پایان ازمسئولیت خاص خبرنگاران در امر اطلاع رسانی تقدیر کرد و گفت : این شغل تسلط مناسب و کامل را در انتقال اخبار می طلبد .

وی با بیان اینکه رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند، تصریح کرد : حساسیت کار خبرنگاری با انتقال کوچکترین اشتباه و یا انعکاس غلط از واقعیت مشخص می شود و این موضوع می تواند لطماتی را به برخی از سیاست ها و چهره ها بزند .

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گرفتاری مزمن برخی رسانه های مکتوب را در انجام کارهای حزبی دانست و اظهار داشت : به دلیل اینکه در کشور حزب قدرتمندی نداریم عملکرد برخی از رسانه ها شکل حزبی به خود گرفته است و آنان احساس می کنند که باید جای خالی احزاب را پر کنند و این امری طبیعی نیست چرا که احزاب خود دارای ارگان و نشریه هستند .

باهنر توصیه کرد: کار روزنامه هایی که مدعی هستند فقط منعکس کننده اخبار به طور کامل هستند و رسانه هایی که سخنگوی احزاب به شمار می آیند باید از یکدیگر متمایز شود .

باهنر خاطر نشان کرد : جامعه اسلامی مهندسین اراده کرده است در رسانه ها حضوری فعال تر داشته باشد و از خبرنگاران خواست تا این حضور را به واقعیت نزدیک تر کنند .