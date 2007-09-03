به گزارش خبرنگار مهر، مجری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ستاد تبصره 13 امروز در جمع خبرنگاران درباره طرح جدید جایگزینی گفت: دومین مرحله ثبت نام متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از فردا به صورت اینترنتی در پایگاه http://farsoode.ir آغاز شده و تا 24 شهریورماه ادامه می یابد.

سید مهدی داداشی زین الدین افزود: امسال دویست هزار دستگاه خودرو فرسوده جایگزین می شود و خودروهای جایگزین شامل سمند، پژو 405 ، پژو 206 صندوق دار، روآ، پیکان وانت ، سایپا صبا (پراید) و نیسان وانت است و 100 هزار دستگاه نیز به صورت نقدی از رده خارج می شود.

وی تصریح کرد : این طرح شامل مسافربر شخصی ساماندهی شده یا تاکسی های موقت نمی شود بلکه تنها تاکسی های دائم در اولویت هستند.

وی با تاکید براینکه متقاضیان طرح جایگزینی برای ثبت نام باید تنها به این سایت مراجعه کنند و دیگر مراکز غیر قانونی هستند ، گفت: مسئولیت ورود اطلاعات به عهده خود متقاضی است درنتیجه متقاضی باید منتهای دقت را در این باره بکند و سند خودرو نیز باید تا روزی که خودروی فرسوده متقاضی به مرکز اسقاط مراجعه تحویل داده می شودبه صورت قطعی به نام وی باشد واز این پس سند وکالتی مورد قبول نیست.

داداشی اضافه کرد: ثبت نام در این سایت به منزله امتیاز نیست درنتیجه هیچ گونه قابلیت خرید و فروش ندارد و از سویی دیگر تمام اطلاعات ثبت شده در سایت با اطلاعاتی که از راهنمایی و رانندگی درباره ثبت نام کنندگان دریافت می شود مطابقت داده شده و پالایش می شودبه عبارتی ثبت نام در این سایت به معنی شامل شدن در طرح جایگزینی نیست.

وی تصریح کرد: از 15 مهرماه ماه نتایج ثبت نام مشخص می شود و متقاضیان از این تاریخ به بعد می توانند برای اطلاع از آخرین نتایج شماره ملی و کد 8 رقمی را که در هنگام ثبت نام به آنها داده شده به عنوان رمز وارد دستگاه کنندتا بتوانند به سایت مورد نظر مراجعه کنند.

داداشی اضافه کرد: 20 هزار دستگاه از 200 هزاردستگاه طرح جایگزینی مشمول تاکسی های نوسازی و 180 هزار دستگاه نیز به خودروهای سواری و وانت بار اختصاص دارد درنتیجه مسافربرهای شخصی شامل این طرح نمی شوند و این طرح تنها خودروهای سواری وانت را در بر می گیرد.

وی سن را مهمترین عامل در طرح جایگزینی دانست و افزود: عمر تاکسی ها باید از 15 سال گذشته باشد اما شرایط خودروهای سواری 4 سیلندر برای جایگزین شدن، داشتن عمر 30 ساله است به عبارتی دیگر خودروهای سواری 4 سیلندر با سال ساخت 1356شمسی یا 1978 میلادی یا ماقبل شامل این طرح می شوند.

وی تاکید کرد: از سال 89 تردد خودروهای فرسوده در سراسر کشور ممنوع می شود. وی شرایط خودروهای 8 سیلندر را برای خروج از چرخه حمل ونقل کشور 25 سال عمر دانست و افزود: خودروهای مدل 61 13یا 1983 میلادی و ماقبل آنها در این طرح می گنجند.

به گفته داداشی ، دارندگان وانت های سال 1366 شمسی یا مدل 1988 میلادی و ماقبل آن آن نیز می توانند برای جایگزین کردن خودروی فرسوده خود ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه تقدم و تاخردر ثبت نام تاثیری در اولویت بندی ها ندارد ، گفت: اولویت ثبت نام کنندگان برای شامل شدن در این طرح به عواملی همانند پرتردد بودن محل زندگی و شهر متقاضی ، ظرفیت و .... بستگی دارد.

وی با پیش بینی اینکه در سال جاری بیش از 200 هزار نفر نسبت به ثبت نام اقدام می کنند ، گفت: در سال گذشته طرح با مشکلات زیادی همانند کمبود اعتبار، عدم همکاری بانکها ، ارتباط نداشتن کمیته با متقاضی تا زمان مراجعه به مرکز اسقاط مواجه بود اما در سال جاری با اینترنتی شدن ثبت نام ، کمیته می تواند از وضعیت هر متقاضی و ارتباط وی با دستگاه های مرتبط با این طرح در هر زمان با خبر شود.

داداشی با تاکید براینکه در سال جاری کمیته برعملکرد بانک ها در اعطای وام نظارت می کند، افزود: در سال جاری بانک های عامل1764 میلیارد تومان برای 200 هزار فقره وام پرداخت می کنند همچنین در این طرح بیش از 110 میلیارد تومان یارانه توسط دولت در اختیار بانک ها و 300 میلیارد تومان نیز تخفیف گمرگی یا تخفیف خودروهای جایگزینی اختصاص داده اند.

مجری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با اشاره به وام های اعطایی اضافه کرد: وام اعطایی به تاکسی ها 5 میلیون تومان با بهره 7 درصد و قسط 98 هزارتومان است ، تخفیف گمرگی یا جایگزینی خودروها نیز برای تاکسی های سمند ، پژوسه میلیون تومان و برای خودروهای صبا ، روآ و سایپا 141 نیز دومیلیون تومان است .

وی گفت: وام اعطایی برای وانت های بالای یک تن 7 میلیون تومان با بهره 7 درصد و قسط ماهیانه 137 هزار تومان است.

داداشی تخفیف خودروهای جایگزین را برای وانت های بالای یک تن ظرفیت دومیلیون تومان اعلام کرد و افزود: به وانت های زیر یک تن و سواری ها نیز 5میلیون تومان با بهره 7 درصد و قسط ماهیانه 98 هزارتومان وام اعطا می شود و میزان تخفیف به این خودروها یک میلیون تومان است.

وی ، مجری طرح نوسازی کامیون ها و اتوبوس های برون شهری را وزارت راه و ترابری دانست و اظهارداشت: مراحل امضای قراردادهای خرید این نوع از خودروها از خودروسازها درحال اجراست .

داداشی درپایان تاکید کرد: متقاضیان می توانند از 15 مهرماه نسبت به مشاهده وضعیت خود به سایت مراجعه کننده و از نیمه دوم مهرماه نیز عملیات لازم را برای جایگزینی خودرو خود آغاز کنند که پیش بینی می شود این عملیات تا تحویل خودرو یک ماه به طول می انجامد.