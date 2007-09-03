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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

وزیر امور خارجه هند:

هند بی‌صبرانه در انتظار نهایی شدن قرار داد خط لوله صلح است

هند بی‌صبرانه در انتظار نهایی شدن قرار داد خط لوله صلح است

وزیر امور خارجه هند در دیدار با دکتر احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد: قرار داد خط لوله صلح هر چه سریعتر نهایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه اجلاس وزرای نهضت عدم تعهد با وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه گسترش همکاری های تهران - دهلی به نفع صلح و امنیت منطقه است اظهار داشت: ایران برای توسعه روابط و مناسبات خود با هند هیچ محدودیتی ندارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه ایران از افزایش همکاری ها با هند در تمام عرصه ها استقبال می کند افزود: تجارت، انرژی ، دانش، فن آوری و فرهنگ از جمله زمینه های موجود برای گسترش روابط دو جانبه است.

احمدی نژاد روابط دو ملت ایران و هند را عمیق، تاریخی و ماندگار دانست و تاکید کرد: ایران و هند همواره در کنار هم خواهند بود.

وزیر خارجه هند نیز در این دیدار روابط کشورش با ایران را روابطی با اهمیت خاص و ویژه برای هند عنوان کرد و افزود: هیچ موضوعی نمی تواند روابط عمیق ما را خدشه دار کند و هند بی صبرانه در انتظار نهایی شدن قرار داد خط لوله صلح است.

 

کد مطلب 545347

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