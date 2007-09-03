به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه اجلاس وزرای نهضت عدم تعهد با وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه گسترش همکاری های تهران - دهلی به نفع صلح و امنیت منطقه است اظهار داشت: ایران برای توسعه روابط و مناسبات خود با هند هیچ محدودیتی ندارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه ایران از افزایش همکاری ها با هند در تمام عرصه ها استقبال می کند افزود: تجارت، انرژی ، دانش، فن آوری و فرهنگ از جمله زمینه های موجود برای گسترش روابط دو جانبه است.

احمدی نژاد روابط دو ملت ایران و هند را عمیق، تاریخی و ماندگار دانست و تاکید کرد: ایران و هند همواره در کنار هم خواهند بود.

وزیر خارجه هند نیز در این دیدار روابط کشورش با ایران را روابطی با اهمیت خاص و ویژه برای هند عنوان کرد و افزود: هیچ موضوعی نمی تواند روابط عمیق ما را خدشه دار کند و هند بی صبرانه در انتظار نهایی شدن قرار داد خط لوله صلح است.