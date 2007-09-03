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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

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مسابقات موی تای با حضور 216 ورزشکار آغاز شد

216 رزمی کار مرد از سراسر کشور در رقابتهای موی تای المپیاد ورزشی ایرانیان به میزبانی استان کرمان شرکت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها از یکشنبه شب در سالن ورزشی دانشگاه چمران کرمان با حضور 26 استان پیگیری می شود. خراسان شمالی ، بوشهر، قزوین، آذربایجان غربی ، گلستان، لرستان ، اصفهان، یزد، کرمانشاه ، آذربایجان شرقی ، مازندران ، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، همدان ، خوزستان، اردبیل ، فارس ، چهارمحال وبختیاری ، تهران، مرکزی ، کرمان، هرمزگان، سیستان وبلوچستان، قم و کردستان تیم های حاضر دراین رقابتهای هستند.
کد مطلب 545348

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