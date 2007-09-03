اوون ویلسن جشنواره ونیز را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، "دارجیلینگ لیمیتد" که برای اولین بار در دنیا در ونیز نمایش داده می شود، داستان سه برادر است که با قطار راهی هند می شوند. اوون در این فیلم نقش فرانسیس برادر بزرگتر را بازی می کند که این سفر را طراحی می کند و در این سفر رهبری برادران خود را به عهده دارد. آدرین برودی و جیسن شوارتزمن در نقش دو برادر دیگر ظاهر شده اند.





از راست به چپ، برودی، اوون و شوارتزمن در صحنه‌ای از فیلم "دارجلینگ لیمیتد"

ستاره 38 ساله فیلم هایی مانند "راشمور"، "زندگی در آب با استیو زیسو" و "خانواده رویال تتنبوم"، 26 اوت بر اثر آنچه بریدگی مچ دست اعلام شد به بیمارستان منتقل شد. گفته می شود فشار عصبی ناشی از جدایی او از نامزدش کیت هادسن دلیل این خودکشی بوده است. او روز گذشته از بیمارستان مرخص و برای گذراندن دوران نقاهت به خانه خود در سانتا مونیکا منتقل شد.La Graine et le mullet ساخته عبدالطیف کشیش از فرانسه و "خورشید نیز طلوع می کند" جیانگ ون که تولید مشترک چین و هنگ کنگ است، از دیگر فیلم هایی هستند که امروز در ونیز پخش می شوند. در بخش خارج از مسابقه نیز "مهمانی تسخیر" به کارگردانی ریچارد شپرد نمایش داده می شود.روز گذشته "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" با بازی براد پیت در نقش جسی جیمز یاغی در بخش مسابقه به نمایش درآمد و با واکنش متفاوت منتقدان مواجه شد. در حالی که روزنامه نگاران حاضر ونیز عموما به گرمی از فیلم استقبال کردند، تعدادی از منتقدان از جمله کرک هانیکات، منتقد هالیوود ریپورتر فیلم را متظاهرانه و توخالی توصیف کردند.پیت در این فیلم 155 دقیقه ای نقش جیمز ـ یک راهزن و شخصیت رابین هودوار از دید بسیاری از هم عصرانش ـ را در قالب مردی بازی می کند که از زندگی همیشه در حال گریز خسته شده و می داند به پایان خود نزدیک شده است، به همین دلیل می کوشد مرگ خود را به عنوان راهی برای فرار تسریع کند.





براد پیت

بازیگر آمریکایی در نشست مطبوعاتی پس از نمایش فیلم به خبرنگاران گفت: "او را شخصیتی دیدم که سرنوشت شوم قریب الوقوع را حس کرده است، یک پایان اجتناب ناپذیر. برایم خیلی جالب بود، به نظرم این جور شخصیت پردازی خیلی انسانی تر از آن است که همه چیز سیاه و سفید ترسیم شود.""ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" دومین تجربه کارگردانی اندرو دومینیک، فیلمساز زاده نیوزیلند است. او تاکید کرد سعی کرده در این فیلم به جای تکیه بر روابط بین شخصیت ها بر تقلاهای درونی آنها تاکید کند. او درباره این فیلم که بر مبنای رمانی به همین نام نوشته ران هانسن ساخته شده، گفت: "مثل زندگی است. ما بیشتر با خودمان در جنگ هستیم تا آدم های دیگر."پیت که همراه آنجلینا جولی و بچه های خود به ونیز سفر کرده، در پاسخ به این سئوال که تا چه حد امکان دارد به کارگردانی رو بیاورد، گفت: "من جسارت این کار را ندارم. ممکن است دیوانه شوم. حس می کنم خیلی ها هستند که می توانند به خوبی از پس این کار بربیایند."روز گذشته فیلم های جدید وودی آلن و کلود شابرول نیز در بخش خارج از مسابقه نمایش داده شد. شصت و چهارمین جشنواره فیلم ونیز که از چهارشنبه گذشته آغاز شده تا هشتم سپتامبر (17 شهریور) ادامه دارد.