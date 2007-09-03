نتایج مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور برگزیدگان مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1386 را در المپیادهای زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی، حقوق، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، آمار، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیووتر و مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) و طراحی صنعتی را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، زهرا حامدی یکتا در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، مصطفی آذرخشی در رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، حسام مردان تبار در رشته علوم اقتصادی دانشگاه تهران، فرزانه شاکری در رشته حقوق دانشگاه تهران، مهدی سراوانی در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، آذر کردبچه حسین آباد در رشته زیست شناسی دانشگاه تهران، علی اکبر دایمی در رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف و سعید حقیقت شعار در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نفرات اول این المپیاد مشخص شدند.

همچنین مجید صادق زاده و احمد رضا رحیمی در رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت و فردوسی مشهد، وحید مروتی در رشته مهندسی عمران صنعتی شریف، حسام خواجه سعید در مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، رضا انتظاری ملکی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت برترین های المپیاد علمی و دانشجویی سال 86 شدند.

در رشته های مهندسی کشاورزی، طراحی صنعتی و شیمی نیز به ترتیب احمد فرهاد طالبی از دانشگاه فردوسی مشهد، سید جواد غفاریان از دانشگاه تهران، امیرحسین علیان از دانشگاه صنعتی اصفهان نفرات اول این المپیاد شدند.