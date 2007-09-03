عقب نشینی نظامیان انگلیسی از بصره شکست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوردون براون" امروز در گفتگو با رادیو بی بی سی ضمن تایید خروج 500 نظامی انگلیسی از شهر بصره در جنوب عراق و انتقال آنها به پایگاهی هوایی در حومه شهر گفت: این حرکت برنامه ریزی شده بوده و نباید به عنوان شکست تلقی شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خروج نیروها از بصره یک عقب نشینی محسوب می شود، افزود: این حرکتی از پیش برنامه ریزی شده و سازمان یافته است. این حرکت یک جابجایی است از نقش رزمی که در چهار استان داشتیم و هم اکنون به تدریج به طرف نقش نظارتی حرکت می کنیم.

وی اضافه کرد: ما تمام مسئولیت هایمان را به مردم عراق واگذار کردیم اما در شرایط خاص می توانیم دوباره دخالت کنیم.

اما یک تحلیلگر نظامی در لندن خروج نیروهای انگلیسی را از بصره یک "اقدام کاملاً نمادین" توصیف کرد که می تواند "پیش زمینه ای برای خروج نهایی" نیروهای انگلیسی از عراق باشد.

هم اکنون پنج هزار و 500 نظامی انگلیسی در عراق مستقر هستند.

نخست وزیر انگلیس همچنین در پاسخ به پرسش دیگری احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد در این کشور را رد کرد.