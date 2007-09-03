به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، درباره اصلاح ساختار بانک ها و بیمه ها افزود: نظام بانکی در کشور می تواند رکن قوی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و هر چه نظام بانکی در کشور کارآمدتر و موثرتر عمل کند، نظام اقتصادی کشور نیز موفق تر خواهد بود.
محمد زاهدی وفا اصلاح ساختار بانک ها و بیمه ها را از جمله مامویت های دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: بعد نظارتی بانکها باید تقویت شود تا تسهیلاتی که به بانکها اعطا می شود در همان جهت هزینه شود.
وی تاکید کرد : اصول و محورهای اصلی بانکها باید به سمت شفاف سازی و تقویت نظارت بانکها و مشخص کردن کانال های سپرده پیش رودتا از این طریق یک نظام بانکی کارآمد، موثر و شفاف در جهت توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم.
زاهدی وفا یکی از راهکارهای شفافیت منابع و مصارف بانک ها را تفکیک حساب های قرض الحسنه از حساب های سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: از این طریق ، منابع و مصارف بانکها به سمت شفافیت پیش می رود.
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