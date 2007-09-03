مراسم اختتامیه در سالن شهید افراسیابی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزاآقابیک با اشاره به رسیدن المپیاد به روزهای پایانی خود، ازمدیران کل تربیت بدنی 10 استان میزبان و مسوولان برگزاری رقابت ها و همینطور تلاش و برنامه ریزی فدراسیون ها در راه برگزاری خوب و شایسته بازیها تشکر و قدردانی کرد و گفت: همان طور که از قبل نیز تاکید داشتیم المپیاد تمرینی مناسب در راه میزبانی دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی درسال 2009 است و امروز خوشحالیم که نتایج بدست آمده مارا به آینده دلگرم می سازد.

وی اضافه کرد: نتایج بدست آمده در رشته های مختلف کار کارشناسی زیادی را برای مسوولان ورزش در بر دارد و باید با ارزیابی و سنجش دقیق نتایج بدست آمده ، شرایط ورزش قهرمانی را در جهت دستیابی به افتخارات تازه تسهیل سازیم .برای مثال باید عرض کنم که وقتی یک دختر نوجوان در رشته قایقرانی موفق می شود رکورد بزرگسالان را بزند این نتیجه پیام خاص خود را دارد.

حسن میرزاآقابیک درپایان با اشاره به اینکه جمع بندی نتایج بدست آمده طی گزارش مکتوبی تقدیم محمدعلی آبادی رییس سازمان خواهد شد، گفت: بدیهی است با ارزیابی این نتایج از سوی نفر اول ورزش ایران ، تصمیمات لازم در جهت حرکت متوازن ورزش در کلیه رشته ها و سطوح اتخاذ خواهد شد.

