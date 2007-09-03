سرنوشت سرکرده فتح الاسلام در هاله ای از ابهام قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، اجساد هشت تن از اعضای گروه فتح الاسلام عصر روز یکشنبه از زیر خرابه های نهرالبارد بیرون کشیده شد که به عقیده برخی منابع نزدیک به نیروهای لبنانی گمان می رود جسد مردی 50 ساله، متعلق به شاکر العبسی سرکرده این گروه در میان آنان باشد.



اما در میان گزارش های کشته شدن و یا دستگیری العبسی ، برخی منابع نیز اخباری مبنی بر فرار وی پیش ازتسلط ارتش بر اردوگاه منتشر کرده اند.



بر اساس گزارش های دریافتی ازنهرالبارد در شمال لبنان که بعد از نزدیک به چهارماه درگیری به تصرف ارتش لبنان درآمد، "ابوسلیم طه" از اعضای ارشد گروه فتح الاسلام روز یکشنبه خود را تسلیم نیروهای ارتش کرد.



ابوسلیم و تنها کسی که با انجمن علمای فلسطین و نیز به طورغیر مستقیم با فرماندهان ارتش لبنان در تماس بود به همراه گروه خود تسلیم نیروهای ارتش شد.



پس از فرار شماری از افراد فتح الاسلام ازاردوگاه نهرالبارد و کشته و زخمی شدن و یا بازداشت شماری از آنها، گروه ابوسلیم طه تنها افراد باقیمانده در اردوگاه بودند.



شایان ذکر است ارتش لبنان روز گذشته پس از چند ماه درگیری با افراد مسلح موسوم به فتح الاسلام در شمال این کشور توانست اردوگاه نهرالبارد مقر این افراد را به کنترل خود درآورد.

این درگیری ها در پی حملات فتح الاسلام بر ضد ارتش لبنان که درجریان آن، 27 نظامی لبنانی در اطراف اردوگاه نهرالبارد و دیگر مناطق شمال لبنان به قتل رسیدند، آغاز شد.

درگیری ها میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام از سی ام اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده بود.