به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهوری درهمایش اعطاء اوراق سهام به اعضاء شرکت های تعاونی روستائی به مناسبت هفته تعاون،گفت: دولت نهم درراستای گسترش فعالیت تعاونی ها در کشور، توزیع سهام عدالت 337 شرکت تعاونی شهرستانی را عملیاتی کرده است.

پرویزداوودی عنوان کرد: در حال حاضر بالغ بر 7 میلیارد تومان از محل کمک های فنی و اعتباری به طرح های تعاونی ها اختصاص یافته ضمن آنکه در سال جاری 21 میلیارد تومان سرمایه صندوق تعاون افزایش داده شده است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به عملیاتی شدن 12 هزار و 700 طرح زودبازده به شکل تعاونی درسال جاری، بیان کرد: سال جاری بالغ بر 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری درتعاونی های کشورانجام شده ضمن آنکه 45 هزار نفر اشتغالزایی را طرح های تعاون به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: از 20 هزار طرح تعاونی معرفی شده به سیستم بانکی بالغ بر 12 هزار و 500 طرح به مرحله اجرایی رسیده است.

داوودی با بیان اینکه 75 هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها در کشور احداث شده است، افزود: از مرداد ماه سال 84 تا پایان تیر ماه سال گذشته 8 هزار و 916 تعاونی در کشور به ثبت رسید که این میزان تعاونی تا پایان امسال به 200 هزار تعاونی بالغ می شود که ازاین تعداد هزار و 878 تعاونی مربوط به زنان است.

وی با اشاره به جذب 900 هزار عضو جدید در تعاونی ها طی سال 86 ، بیان کرد: از این میزان 23 هزار تعاونی به تعاونی زنان اختصاص دارد ضمن آنکه 12 هزار و 800 فرصت شغلی دراین تعاونی ها ایجاد شده است.

داوودی،با بیان اینکه بخش کشاورزی منابع خدادادی را با 60 درصد افزایش دراقتصاد کشوروارد می کند،اظهار داشت: وجود 5/3 میلیون نفر بهره برداردر بخش کشاورزی حاکی از اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

وی با اعلام آنکه مطالبات کشاورزان در خریدهای تضمینی از 30 روز به 72 ساعت کاهش یافته است، عنوان کرد: شکل یارانه‌های پرداختی در بخش کشاورزی می تواند مورد اصلاح قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به وجود ساختارهای تشکیل تعاونی های روستائی درکشور، تصریح کرد: در حال حاضر خلاء و شکاف موجود میان تولید تا مصرف می تواند از طریق تعاونی های روستائی پرشود.

داوودی با اشاره به عدم توان تامین محصولات کشاورزی از سوی 7 دهک پائین درآمدی در کشور، بیان کرد: شرط سودآوری در چرخه تولید افزایش تقاضای موثر از سوی 7 دهک درآمدی جامعه برای تولید است؛ لذا پرکردن خلاءهای موجود میان تولید و مصرف از سوی تعاونی های روستائی امری الزام آور است.

وی با بیان آنکه در توزیع نامناسب محصولات کشاورزی واسطه ها و دلالان متورم هستند،بیان کرد: تعاونی های روستائی می توانند نظام تولید و مصرف را ساماندهی کنند تا بدین ترتیب اجناس ارزان تر بدست مصرف کنندگان برسد.

معاون اول رئیس جموری با اشاره به حمایت دولت نهم از تعاونی ها در قالب بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: در اقتصاد اسلامی پول زمانی ارزشمند است که درراستای تولید قرارگیرد.

وی، نحوه مدیریت و حسابرسی و حسابداری تعاونی های روستائی را دو چالش عمده تلقی کرد وافزود: شفاف کردن فعالیت شرکت های تعاونی و به روز کردن این شرکت ها امری ضروری است که نظام پولی و مالی کشور در این راستا نقش موثری دارد.

داوودی با بیان اینکه اقدامات در رابطه اصلاح مالی تعاونی های روستائی مورد حمایت دولت قرار دارد، افزود: در حال حاضر هزار شرکت تعاون روستائی تجدید ارزیابی شده به طوریکه 800 درصد رشد دراین شرکت ها دیده می شود.

به گزارش مهر، در پایان این همایش طی مراسمی نمادین نمایندگان 30 استان و یک منطقه (جیرفت وکهنوج) کشور سهام شرکت های تعاونی روستائی خود را از دست معاون اول رئیس جمهور دریافت کردند.