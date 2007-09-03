جشنواره موسیقی نواحی در کرمان برگزار می شود

مسئول دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی کشور در گفتگو با مهر اظهار داشت: اواخر هفته جاری جشنواره موسیقی نواحی با حضور 60 نفر از هنرمندان موسیقی نواحی، محمدرضا درویشی نویسنده دایره المعارف سازهای موسیقی نواحی ایران و احمد صدری نماینده فرهنگستان هنر ایران در تالار عماد شهر کرمان برگزار می شود.
سید فواد توحیدی تصریح کرد:هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره منتخبین گروههای موسیقی نواحی استان کرمان هستند.
توحیدی گفت: هدف از برپایی این جشنواره شناسایی و معرفی موسیقی نواحی استان کرمان است و برای اولین بار قابلیت های موسیقی نواحی استان به نمایش گذاشته می شود.
مسئول دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی خاطر نشان کرد: این جشنواره 15 و 16 شهریور با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد و انجمن موسیقی استان کرمان و همچنین دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی کشور برگزار می شود.
همزمان با این جشنواره نمایشگاه عکس آثار مظفر طاهری عکاس برجسته کرمانی با موضوع موسیقی در نگاخانه شاهرخی کرمان برپا می شود، همچنین مجموعه کس گرداوری شده توسط سید عماد توحیدی نیز در موزه ساز کرمان به نمایش گذاشته می شود.
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