جشنواره موسیقی نواحی در کرمان برگزار می شود

مسئول دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی کشور در گفتگو با مهر اظهار داشت : اواخر هفته جاری جشنواره موسیقی نواحی با حضور 60 نفر از هنرمندان موسیقی نواحی، محمدرضا درویشی نویسنده دایره المعارف سازهای موسیقی نواحی ایران و احمد صدری نماینده فرهنگستان هنر ایران در تالار عماد شهر کرمان برگزار می شود .

سید فواد توحیدی تصریح کرد : هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره منتخبین گروههای موسیقی نواحی استان کرمان هستند .

توحیدی گفت : هدف از برپایی این جشنواره شناسایی و معرفی موسیقی نواحی استان کرمان است و برای اولین بار قابلیت های موسیقی نواحی استان به نمایش گذاشته می شود .

مسئول دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی خاطر نشان کرد : این جشنواره 15 و 16 شهریور با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد و انجمن موسیقی استان کرمان و همچنین دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی کشور برگزار می شود .