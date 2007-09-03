وقایع سیاسی معاصر کردستان رمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حوادث این داستان - که هنوز عنوان مشخصی ندارد - به طور کلی در کردستان می گذرد. در این اثر ضمن شرح درگیری های پیش آمده در این منطقه یک روایت عاشقانه نیز مطرح می شود.

از این نویسنده "پسر بچه کرم به دوش و خندق بلا" هم امسال برای طیف نوجوان از سوی نشر افق منتشر می شود. نرگس آبیار در این اثر به روایت شیطنت های پسر بچه ای می پردازد که دست به ماجرا آفرینی های زیادی می زند. این کتاب طی ماه های آتی از سوی نشر افق برای نوجوانان منتشر می شود.

چاپ دوم "داستان دو پنج" و "قهرمان قصه خل و چل" دیگر آثار این نویسنده برای کودکان و نوجوانان هستند که امسال توسط نشر نگین اردهال راهی بازار کتاب می شوند.

رمان "جنگی چشم سوم" (نشر پرتو بیان)، "قصه زنی که همه اش یاس فلسفی داشت" (نشر روزگار)، "کوه روی شانه های درخت" (نشر شاهد) برای بزرگسالان و آثاری چون "داستان دو خط " (نشر پژوهه) و "افسانه چشمه لاغر مردنی" ( نشر تجسم خلاق) برای کودکان و نوجوانان از جمله فعالیت های منتشر شده نرگس آبیار در سال های گذشته است.