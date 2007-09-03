6.3 میلیارد دلار موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون ارزی بانک مرکزی صبح امروز در حاشیه همایش خدمات بانکی و صادرات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی گفت: مانده حساب ذخیره ارزی حدود 3/6 میلیارد دلار است که با محاسبه تعهدات بودجه ای در طول سال و اضافه شدن مازاد در آمد نفتی وضعیت این حساب مشخص خواهد شد.

محمد جعفر مجرد افزود: البته این وضعیت بستگی به این موضوع دارد که مازاد های درآمدهای نفتی کشور بر اساس قیمت نفت چه میزان است و البته پیش بینی حساب ذخیره ارزی برای پایان سال این است که از مانده سال گذشته بیشتر باشد.

وی با اشاره به اینکه البته قبلا اعلام کرده بودیم که مانده حساب در پایان سال گذشته بیش از 5/9 میلیارد دلار است ، تصریح کرد: پرداخت ها بستگی به ورودی به این حساب دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین از متنوع بودن ارزهای غیر دلاری در سبد ذخایر ارزی خبر داد. وی در مورد حضور بانک های خارجی در ایران نیز گفت: تصمیم ما این است که اجازه ایجاد بانک یا افتتاح شعب را به بانک های خارجی در سرزمین اصلی بدهیم که این موضوع مراحل قانون خود را طی می کند.

مجرد با اشاره به اینکه دستورالعمل ها در این راستا در دست تهیه است ، افزود: با این بانک مرکزی می تواند به درخواست‌هایی که بانک ها در این خصوص کرده اند، رسیدگی کرده و مجوزهای لازم را صادر نماید.

وی یکسازن سازی نرخ ارز ، ثبات نرخ ارز ، اجازه انتقال سود سرمایه گذاری خراجی و ایجاد زمینه های بانکی را از اقداماتی عنوان کرد که بانک مرکزی در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی انجام داده است.

مجرد همچنین بدهی‌های بالفعل ایران را حدود 25 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم حدود 10 درصد GDP است و مقایسه آن با شرایط کشورهایی مانند مالزی و ترکیه نشان می‌دهد که ما در وضعیت خوبی قرار داریم. وی کل بدهی‌های کشور را 43 میلیارد دلار دانست.

معاون ارزی بانک مرکزی در مورد تحریم هایی که بانک‌های خارجی نسبت به بانک های ایرانی انجام داده اند، گفت: برخی از کشورها و بانک های خارجی که فعالیت خود را با بانک های ایرانی مسدود کردند محدود هستند که درماههای اخیر چند بانک آلمانی بوده است و یک بانک سوئیسی و یک بانک خارجی دیگر نیز رابطه را کاملا قطع کرده اند.

وی ادامه داد: سایر بانک ها نیز حجم عملیات خود را متناسب با روابط و شرایطی که داشتند ، محدود کردند که این قضیه مدیریت شده است و ما سایر بانک ها را در سایر کشورها جایگزین آنها نموده ایم.

مجرد با تاکید بر اینکه عملیات تجاری خود را همراه با عملیات بانکی انجام می د هیم ، تصریح کرد: اینکه تغییر روند کار بانک ها با بانک های ایرانی نوع صادرات را عوض کند، بستگی به خود بانک های خارجی دارد و این بانک ها در عملیات بانکی با بانک های ایرانی منفعت می برند، لذا تصمیم با خود آنها است.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ما خود را به چند بانک خارجی محدود نکرده ایم و در بازارهای مالی کامل ادغام شده و کار می کنیم.