احتمال حمله تمام عیار رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع آگاه فلسطینی در شهر رام الله امروز اعلام کردند: اسرائیل دو روز پیش گزارش مفصلی درباره حمله شدید به جنوب نوارغزه و نابودی تونل های ارتباطی میان نوارغزه و مصر در اختیار سران مصری و مقام های تشکیلات خودگردان فلسطین قرار داده است.

این منابع گفتند: اسرائیل از افزایش قدرت حماس در نوارغزه و اینکه این منطقه به منطقه ای همچون جنوب لبنان تبدیل شود، نگران است و این جنبش را تهدیدی برای امنیت خود می داند.

این منابع افزودند: حمله گسترده اسرائیل به جنوب نوارغزه درهفته های آینده آغاز خواهد شد و از گذرگاه کرم شالوم تا محور صلاح الدین(گذرگاه رفح) در مرزهای مصر و نوارغزه را در بر خواهد گرفت.

منابع آگاه فلسطینی در این رابطه اعلام کردند که اسرائیل در انتظار واکنش دولت مصر به این گزارش است.

گفتنی است مصر اخیرا با درخواست رژیم صهیونیستی مبنی بر میانجیگری میان این رژیم و جنبش حماس برای آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیست اسیر، مخالفت کرده است.

بر همین اساس برخی از مقامهای رژیم صهیونیستی دلیل مخالفت مصر با درخواست تل آویو را این طور بیان کرده اند : به اعتقاد مصر، در حالی که تلاش می شود حماس در انزوا قرار گیرد، اقدام برای مذاکره با این گروه می تواند سبب شکست این تلاش ها و افزایش قدرت و نفوذ حماس در میان فلسطینی ها شود.