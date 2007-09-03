هنوز تصمیمی برای دور بعدی مذاکره با آمریکا نگرفته ایم

دکتر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد با اشاره به اهمیت این اجلاس اظهار داشت: در حالی که غرب می خواهد جمهوری اسلامی ایران را کشوری منزوی و در حاشیه معرفی کند، برگزاری این اجلاس ابراز قدرتی آشکار از سوی کشورمان به حساب می آید.

وی افزود: این که در یک اجلاس غیر سیاسی، نمایندگان بیش از 100 کشور به ایران آمده اند و در بین آن ها بیش از 50 وزیر خارجه هم حضور دارد، نشان گر این است که دنیا مشروعیت جمهوری اسلامی را به رسمیت می شناسد.

عراقچی تصریح کرد: این گونه اقدامات هزینه های انزوای ایران را به شدت بالا می برد.

معاون وزیر خارجه با اشاره به تلاش واشنگتن برای تحریم ایران، گفت: امروز دنیا دریافته که تحریم و فشار بر ایران فایده ای ندارد و هیچ نوع عقب نشینی در موضوع هسته ای امکان پذیر نیست.

وی درباره تداوم مذاکرات ایران و آمریکا نیز اظهار داشت: هنوز هیچ تصمیمی برای انجام دور بعدی این مذاکرات گرفته نشده است.

عراقچی در پایان این گفتگو احتمال لغو دور بعدی مذاکره با آمریکا با توجه به تشدید تهدیدات آمریکا علیه کشورمان را رد نکرد.