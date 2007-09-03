محمد حسین شاه ویسی، رئیس ستاد انتخابات آبادگران جوان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به دیدار روز گذشته خود با برخی از اعضای جبهه متحد اصوگرایان اشاره کرد و گفت: گفتمان و انتقاد موثر بین گروهی که توسط آبادگران جوان نسبت به جبهه متحد اصولگرایان انجام شد، باعث افزایش ارتیاطات گردید اما صحبت هایی در این خصوص انجام شده هنوز منجر به توافق قطعی نشده است.

این عضو شورای مرکزی آبادگران جوان تصریح کرد: با وجود مذاکراتی که انجام شده تا این لحظه توافق قطعی شکل نگرفته، لذا فکر می کنیم که هر دو طرف باید دامنه مدیریتی خود را افزایش دهند تا درنهایت علاوه برجذب آبادگران، گروه های اندکی که باقی مانده اند زیر چتر جامع اصولگرایی قرار بگیرند.

شاه ویسی با بیان اینکه این حق جبهه متحد اصولگرایان است که بر اساس چارچوب های منطقی و حقوقی مورد نظر خود تصمیم بگیرد، اظهارداشت: آنها هم نسبت به مذاکرات نهایی و ایجاد سازوکار مناسب برای جذب گروه های باقی مانده نگرانند و خواستشان این است که تمامی گروه های اصولگرا تحت حمایت این جبهه قرار بگیرند.

وی تلاش آبادگران جوان را در جهت افزیش دفاتر استانی دانست و اعلام کرد: رویکرد جدی ما توجه به استان هاست و در این بین نگاه جدی تری به استان های تاثیرگذاز در کشور داریم، برهمین اساس دفاتر استانی ما برای انتخابات مجلس هشتم از 15 دفتر به 20 دفتر افزایش پیدا کرده است و احتمالا افزایش خواهد یافت.

رئیس ستاد انتخابات آبادگران جوان تاکید کرد: آبادگران جوان در انتخابات آتی مجلس به صورت منطقی و موثر در تهران و به خصوص در استان ها حضور جدی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هنوز در مورد هیچ کدام از مصادیق انتخاباتی به توافق نرسیده ایم، خاطرنشان کرد: در تهران و استان ها یک سری افراد را در نظرگرفته ایم و در حال بررسی آنها هستیم.

شاه ویسی در پایان در خصوص چگونگی وزمان معرفی کاندیداهای مورد نظرآبادگران جوان گفت: هیچ کدام از عناصر انتخاباتی ما در کشور هنوز به قطعیت نرسیده است، چون برای معرفی این افراد که صاحبان تفکر و سرمایه ما خواهند بود باید دقت خاصی صورت گرفته و وقت زیادی صرف شود.