کریمی تا پایان فصل سرمربی استقلال اهواز خواهد بود

شهرام شفیع زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت: امسال سال سازندگی استقلال اهواز است. با توجه به این منظورمیانگین سنی تیم را در فصل جاری کاهش داده ایم و قصد داریم با هدف بازیکن سازی به جوانان مستعد اهوازی میدان بدهیم.

وی با تاکید بر این نکته که بازیکن سازی آینده تیم فوتبال استقلال اهواز را بیمه می کند، ادامه داد: ما با توجه به بودجه و توان مالی خود نمی توانیم با تیم های صنعتی مقابله کنیم به همین خاطر سعی داریم با پشتوانه سازی و فرصت دادن به جوانان به اهداف خود دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در پاسخ به این پرسش که آیا نمی ترسید که سرنوشت فولاد به نوعی دیگر برای استقلال اهواز رقم بخورد، گفت: نه! ما با مطالعه و تفکر لازم در این زمینه اقدام کرده ایم . علاوه بر این، استقلال اهواز کادر فنی مجربی دارد که می داند با بازیکنان جوان چطور کار کند.

وی ادامه داد : صبر و تحمل ما زیاد است و اطمینان داریم که تیم استقلال اهواز در فصل جاری هم با تکیه بر نیروی جوانی و تجربه بازیکنانش می تواند نتایجی در خور توجه کسب کند.

شفیع زاده با ابراز رضایت از عملکرد فیروز کریمی در تیم فوتبال استقلال اهواز گفت: تیم استقلال اهواز کادر فنی خوبی دارد که از حمایت مدیریت باشگاه برخوردار است. کریمی مربی توانمندی است که می تواند موفقیت های خود با استقلال اهواز را تکرار کند.

وی در ادامه از تمدید قرارداد فیروز کریمی خبر داد و افزود: هر نتیجه ای که تیم استقلال اهواز کسب کند از اعتماد ما به کریمی کم نمی شود و او به کار خود ادامه خواهد داد. در ضمن مدیریت باشگاه استقلال اهواز در صدد است تا قرارداد وی را برای فصل آینده تمدید کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز که برای نخستین بار در جلسه اتحادیه مرکزی باشگاه های کشور شرکت کرده بود، با ابراز رضایت از شرکت در این جلسه گفت: آقای آقامحمدی در این نشست حرف های امیدوار کننده ای در جهت حمایت از باشگاه های خصوصی عنوان کردند که مایه دلگرمی ماست.

وی با تاکید بر اینکه باشگاه های خصوصی نیاز به کمک دارند، خاطر نشان ساخت: باید مسئولان ورزش کشور مشکلات ما را ببینند. حتما آنها می دانند که ما با چه مشکلاتی دست به گریبان هستیم و گاهی از ما سوال می کنند که این موانع را چطور برطرف می کنیم . همین سوال حتی اگر با کمک همراه نباشد به ما آرامش می دهد.

شفیع زاده در جواب اصرار خبرنگار مهر که از وی خواهان بیان مشکلات باشگاهش شد، گفت نمی خواهد این مسائل را رسانه ای کند و نیاز نیست فعلا آنها را بیان کند.

وی در خصوص ایده ال های خود در خصوص انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: رئیس فدراسیون فوتبال باید منصف باشد، از باشگاه های خصوصی حمایت کند و شرایطی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در فوتبال فراهم آورد. حمایت از بخش خصوصی احترام به فرمان رهبر معظم انقلاب و تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی است که باید بدان توجه لازم را داشت. من قطعا به فردی در انتخاب فدراسیون فوتبال رای می دهم که توجه لازم را به این مقوله داشته باشد و از باشگاه های خصوص حمایت کند.