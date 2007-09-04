عنایت سمیعی پژوهش های "شعر بعد از انقلاب" را مکتوب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت سمیعی - شاعر و پژوهشگر ادبی - در این اثر به بررسی مدرنیسم ادبی ایران در شعر و تاثیر آن در تحولات فرهنگی پرداخته است. نگارش این کتاب که مولف هنوز نام مشخصی برای آن درنظر نگرفته، تا پایان امسال تمام می شود.

سمیعی انگیزه خود را از نگارش این اثر پژوهشی، توجه اندک به شعر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و محور این کتاب را بررسی تحولات شعر نو این دوره عنوان کرد.

وی در این کتاب، ضمن نوشتن یادداشت هایی درباره آثار شاعرانی چون فروغ فرخزاد به عنوان زنان پیشقراول در حیطه شعر نو، دامنه توضیحات خود را تا شاعرانی چون طاهره صفارزاده، منوچهرنیستانی و... نیز وسعت داده است.

این کتاب که حاصل سال ها تلاش و تحقیقات عنایت سمیعی است به احتمال زیاد سال آینده وارد بازار کتاب می شود.