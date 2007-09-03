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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

سه نمایش خیابانی در جشنواره تئاتر بسیج اجرا می‌شود

پس از بازبینی 15 کار ارائه‌شده به پنجمین جشنواره تئاتر بسیج تهران بزرگ، سه نمایش خیابانی به مرحله پایانی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهنی دشتگلی دبیر جشنواره در این باره گفت: "پس از بازبینی 15 تئاتر خیابانی، نمایش‌های "ارزش" به کارگردانی اسماعیل صرامی، "زندگی" کاری از جمشید عسگری و "مسافر" به کارگردانی اکبر قهرمانی به بخش خیابانی راه یافتند."

وی در ادامه افزود: "این جشنواره با موضوع ایثار، فرهنگ بسیج و دفاع مقدس میزبان نمایش‌هایی از هنرمندان تهرانی است و با برگزاری کارگاههای آموزشی در بخش جنبی، به مدت چهار روز برگزار خواهد شد."

نمایش‌های خیابانی این جشنواره در سرسرای مجتمع فرهنگی هنری اسوه اجرا خواهند شد. پنجمین جشنواره تئاتر بسیج تهران بزرگ از 14 تا 17 شهریورماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 545384

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