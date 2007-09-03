یک نقره و یک برنز ایران مسجل شد/ حذف بانوان از جدول روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا با حضور ورزشکاران 23 کشور آسیایی از صبح امروز در رشته های مختلف پیست در شهر بانکوک آغاز شده که تاکنون چهار رکابزن مرد کشورمان موفق به راهیابی به مرحله فینال شده اند.

در رشته 4 کیلومتر تعقیبی بزرگسالان، مهدی سهرابی و امیر زرگری به عنوان نمایندگان ایران رکاب زدند که در نهایت مهدی سهرابی با زمان 4 دقیقه و 44 ثانیه جزو دو نفر اول قرار گرفت و با راهیابی به فینال و مسجل کردن مدال نقره خود ، عصر امروز برای کسب مدال طلا یا نقره به مصاف دوچرخه سوار کره ای می رود. امیر زرگری با زمان 4 دقیقه و 50 ثانیه به عنوان نفر چهارم به دیدار رده بندی و فینال رسید تا عصر امروز با دوچرخه سوار ژاپنی برای کسب سوم و چهارمی رکاب بزند.

در رشته 3 کیلومترتعقیبی جوانان نیز دو رکابزن کشورمان به دیدار رده بندی راه یافتند تا یک مدال برنز برای کشورمان مسجل شود. در این ماده بهنام خسروشاهی با زمان 3 دقیقه و 41 ثانیه و ابولفضل گیلان پور با زمان 3 دقیقه و 42 ثانیه هر دو به دیدار فینال رسیدند تا برای کسب مدال برنز و مقام چهارم با یکدیگر مسابقه دهند. در این رشته دوچرخه سواران کره و قزاق برای مدال طلا و نقره مسابقه خواهند داد.

در بخش بانوان نیز در رشته 2 کیلومتر جوانان شیوا آسمانی با زمان 3 دقیقه و 20 ثانیه دهم شد و به فینال نرسید در رشته 3کیلومتر رده بزرگسالان هم هیچ کدام از دو نماینده کشورمان به دیدار نهایی نرسیدند. در این ماده مریم جلالیه با زمان 4 دقیقه و 24 ثانیه و 53 صدم ثانیه و نسرین رجبی با زمان 4 دقیقه و 48 ثانیه و 422 صدم ثانیه دوزادهم و سیزدهم شدند تا در اولین تجربه برون مرزی خود نتوانند به دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا برسند.

دیدارهای فینال ورده بندی رشته های تعقیبی پیست عصر امروز ساعت 14 الی 15 در پیست اصلی دوچرخه سواری بانکوک برگزار خواهد شد.

بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا از صبح امروز در رشته های پیست آغاز شده و تا روز 19 شهریور ماه در تایلند ادامه می یابد.